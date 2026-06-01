Таря Турунен се завръща на Античния за специален концерт

Tarja Turunen се завръща в Пловдив за един специален и по-различен концерт на Античния театър 18 септември.

На сцената в Пловдив скандинавската метъл дива ще представи „The World of Dreams“ – интимно шоу с музикантите от Държавна опера Пловдив.

„The World of Dreams“ е специална концертна концепция на финландската певица, в която неин основен сценичен партньор е френският пианист Nicolas Horvath – бутикова програма, съставена само от класики.

Композициите в сетлиста ѝ ще са с нов аранжимент, адаптирани за оркестър и пиано и с придадена допълнителна дълбочина… Тя ще изпълни песни от соловата си кариера, класически песни на бившата ѝ титулярна група Nightwish, както и нейни адаптации на композиции на Rammstein, Linkin Park, Within Temptation, Metallica, Slipknot, Jorn…, и произведения на класически композитори.

Събитието ще покаже обожаваната в България Tarja в по-различна светлина – на преден план ще бъде вълшебният ѝ глас, нейните лични интерпретации на световни класики и разбира се вълшебните аранжименти за голям оркестър… и какво по-добро място за това от Античния Театър.

Таря ще покаже такава близост до публиката, в каквато досега тя не се е представяла пред българските си фенове. „Ледената кралица на Севера“ ще бъде на една ръка разстояние от феновете си.

Сега е идеалният момент феновете от страната и чужбина да планират музикален уикенд в магичния Пловдив, защото само ден по-късно – на 19 септември (събота), отново на сцената на Античния театър, гръцките симфонични дет метъл титани Septicflesh ще представят ексклузивното шоу „Ancient Whispers“ отново с оркестъра на Опера Пловдив.

Концертът е част от музикалния форум Music Of The Ages и от Културния календар на Община Пловдив.

Купете си преживяване, а не просто билет за концерт от системата Eventim:

https://www.eventim.bg/eventseries/tarja-turunen-the-world-of-dreams-4168068/

Системата за продажба гарантира прецизно обозначаване на броя места на всеки ред, но поради спецификата и историческата архитектура на Античен театър – Пловдив, билетите ви важат за ред и зона, без възможност за фиксиране на конкретно място и заради това – номерата в схемата са само илюстративни.

Деца до 9 години влизат без билет, но без право на самостоятелно място.