Цените на такситата тръгват рязко нагоре. Днес Таксистарс, водещ национален оператор за поръчка на таксиметрови услуги, обявява промяна в ценовата си политика, считано от 6 април за пътуванията в град Пловдив.

„Поради ескалиращата петролна криза в Иран и последвалия рязък скок в цените на горивата на международните пазари, компанията въвежда актуализация на транспортните тарифи в размер на 15%. Решението е продиктувано от необходимостта да се запази високото качество на услугата и да се гарантира сигурността и поддръжката на автомобилния парк в условията на глобална икономическа нестабилност“, съобщават от компанията.

„Разбираме, че всяко повишение на цените засяга нашите съграждани. Тази стъпка е наложена от форсмажорни обстоятелства на енергийния пазар, които не зависят от нас“, коментира Александър Александров от Такситранс. „Въпреки това, нашата цел остава Пловдив да се движи бързо и удобно“, добавя той.

От дружеството са решили с ръста на цените да стартират и програма за лоялни клиенти, за да компенсират за тях поскъпването на услугата. Тя ще е насочена редовните потребители, които ще получават директна отстъпка от цената на всяко следващо пътуване, специални талони за таксиметрови услуги, достъпни веднага след приключване на курса, партньорски отстъпки в мрежа от местни малки и средни бизнеси в Пловдив.

