Таксиметров шофьор е обвинен в Пловдив, че е склонявал две непълнолетни момичета към проституция

Прокуратурата иска постоянен арест за 27-годишния мъж, разследван за престъпления срещу 14- и 16-годишно момиче

Районна прокуратура – Пловдив привлече като обвиняем и задържа 27-годишен мъж по две тежки обвинения, свързани със склоняване към проституция и набиране на непълнолетни за развратни действия.

Според държавното обвинение на 31 декември 2025 г. в Пловдив мъжът, действайки при условията на опасен рецидив и с користна цел, е склонил 16-годишно момиче към проституция.

Повдигнато му е и второ обвинение. По данни на разследването в началото на юни 2026 г. той е набрал 14-годишно момиче с цел да бъде използвано за развратни действия, независимо от съгласието ѝ, като според прокуратурата е използвал обещания за облаги.

До момента е установено, че обвиняемият е работил като таксиметров шофьор. Според събраните доказателства той се е запознал с двете непълнолетни момичета преди време и впоследствие ги е убеждавал да извършват проституция и развратни действия.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Днес Районна прокуратура – Пловдив ще внесе в съда искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Разследването по случая продължава под ръководството и надзора на Районна прокуратура – Пловдив. До произнасяне на съда и приключване на наказателното производство обвиняемият се счита за невинен съгласно принципа на презумпцията за невиновност.