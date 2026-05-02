Свлачището по пътя между Смолян и Пампорово се разширява

Бедствено положение в района на Райковски ливади, движението остава пренасочено по обходни маршрути



Свлачище прекъсна най-прекия път между Смолян и Пампорово в района на Райковски ливади, след като значителна част от трасето пропадна в петък. Заради ситуацията е обявено бедствено положение от кмета на общината.

По информация на областния управител Зарко Маринов, газоподаването в засегнатия район, прекъснато вследствие на свлачището, се очаква да бъде възстановено до края на деня. Решението е взето на заседание на кризисен щаб с участието на институции и ангажирани дружества, съобщи той пред БНТ.

Няма данни за пострадали хора или засегнати сгради и туристически обекти. Електроснабдяването и водоподаването в района функционират нормално.

Свлачището е засегнало около 70% от пътното платно и обхваща площ от над 5 декара. На място има полицейско присъствие, като движението е напълно спряно и се пренасочва по обходни маршрути – през Стойките и Рожен.

Все още няма яснота кога пътят ще бъде възстановен. Предстои геоложко обследване, като по думите на областния управител укрепителни дейности не могат да започнат, докато свлачището не се стабилизира – процес, който може да продължи с месеци.

По предварителни данни има пропуквания по асфалта в участък от 200 до 300 метра в посока към Пампорово. Очаква се увеличен трафик по алтернативните маршрути, като при необходимост движението ще бъде регулирано от полицията.

Районът е известен като един от най-големите свлачищни зони в страната, като обхваща територии от Райковски ливади до квартал Каптажа в Смолян. Очаква се ситуацията да окаже влияние и върху туристическия сезон в региона.

