Процесът по обществено обсъждане на наредбата за ЗНЕ събра предложения от 1% от гласоподавателите. Изненадващо Общината прие 60 на 100 от тях

Докато Община Пловдив се опитва да се бори с плахи стъпки със замърсяването на въздуха – Град под забрана: Пловдив въвежда зони с ниски емисии. Кого ще засегнат?, успешни примери от градове като Стокхолм, Мадрид и Лондон показват, че зоните с ниски емисии (ЗНЕ) могат да бъдат ефективно решение. Тези градове успяват да постигнат значително намаляване на вредните газове, използвайки електронен контрол чрез видеонаблюдение и автоматични санкции за нарушителите.

В Стокхолм още от 1996 г. налагат ограничения за високо емисионни превозни средства, като постигат намаляване на азотните оксиди и праховите частици. Мадрид в рамките на няколко години, след въвеждането на ЗНЕ, концентрацията на азотен оксид спада с около 32%. В Лондон Зоната „ULEZ“ забранява достъпа на по-стари дизелови и бензинови автомобили, като резултатът е 44% понижение на азотните оксиди.

Успехът на тези градове се дължи на няколко фактора: ясни правила, технологичен контрол и постепенно разширяване на зоните. Тези мерки са част от комплексна политика, която включва стимули за по-екологични автомобили и подобряване на градския транспорт.

Пловдив е на кръстопът

В градъ под тепетата, въпреки че проектите за подмяна на печките на твърдо гориво среща редица трудности, Общината предприема някакви стъпки за справяне със замърсяването. Бюджетът за 2025 година предвижда средства по Програмата за подобряване на атмосферния въздух (2025-2029). Тази програма включва:

Инфраструктурни инвестиции: Планирани са около 5 млн. лв. от оперативна програма „Околна среда“ за поставяне на табели, маркировки и сензори за контрол на ЗНЕ.

Почистване на града: Средства ще се отделят и за масово миене на улици и рехабилитация на пътната мрежа за намаляване на праховите частици.

Финансови стимули, които не са конкретизирани и не са за хората: Общината ще търси финансиране от европейски и национални програми, за да подпомогне прехода към по-чисти превозни средства.

Информационни кампании: Предвижда се активно включване на гражданите в процеса.

Въпреки че въвеждането на самите ЗНЕ е планирано за 2028-2029 година, бюджетът за 2025 е първата сериозна стъпка към реализацията на този дългосрочен проект. Пловдив може да се поучи от световния опит и да адаптира успешните практики за своя екологична политика.

Все пак процесът по обществено обсъждане на наредбата за ЗНЕ събра предложения от различни заинтересовани страни, като се проведе без широка публична кампания. Това доведе до ситуация, в която само малък процент от жителите на Пловдив – около 1% от гласоподавателите – успяха да се възползват от единствената предоставена им възможност да изразят мнение. Това показва активната позиция на тази миниятюрна група, която използва единствения наличен канал за комуникация.

Прави впечатление факта, че от постъпилите общо 30 предложения от различни заинтересовани страни по време на обсъждането 18 са приети, което показва готовността на Община Пловдив да се съобрази с обратната връзка от гражданите, бизнеса, експертите и неправителствения сектор. Изразените мнения са фокусирани върху няколко основни аспекта: технически уточнения за дефинициите на превозните средства и зоните, подобряване на системите за контрол, както и идеи за стимули и компенсации за засегнатите.

Приемането на повече от половината предложения говори за стремеж към създаване на по-прецизен и ефективен нормативен документ, който да постигне екологичните си цели, като същевременно отчита икономическите и социалните нужди на обществото.

За съжаление, огромната част от пловдивчани остава в неведение за предстоящите промени поради липсата на достатъчно информация и целенасочена комуникация от страна на управата на града. Това доведе до изразяване на мнения и позиции в коментари в социалните мрежи, голяма част, от които са съвсем резонни, като например: искания за сериозен контрол над източниците на замърсяване, адекватна и навременна комуникация, практични алтернативи като буферни паркинги и по-добър алтернативен обществен транспорт. Подробности четете в Какво мислят пловдивчани за зоните с ниски емисии.

Докато в европейските столици въвеждането на подобни мерки е съпътствано от мащабни информационни кампании, в Пловдив тази съществена стъпка все още не е предприета. Това поставя под въпрос доколко обществото е подготвено за предстоящите промени, които ще засегнат десетки хиляди шофьори и стотици хиляди жители на града.

Ще сложи ли край на мръсния въздух, дима и старите дизели Общинският съвет на Пловдив със забрани – предстои да видим на първото заседание след лятната вакнация на старейшините утре.

Карта на корицата: Режими за регулиране на достъпа в европейските градове (CLARS, 2018): синьо – градове, където се прилагат режими за тежкотоварни превозни средства; зелено – градове, където се прилагат режими за зони с ниски емисии; червено – градове, където се прилагат режими за заплащане за задръствания и ползване на пътни съоръжения/ източник: За Земята