Свалиха розовия плащ от гърба на Альоша

Алпинисти са свалили розовото наметало от гърба на гранитния Альоша, който в деня на Джирото впечатли с премяната си и пловдивчани, и гости на града, и чужди медии. Новият тоалет на руския солдат остана върху него само 24 часа, но те бяха напълно достатъчни, за да предизвикат смайващ ефект. Дори от пловдивската организация на БСП приеха добронамерено акцията на незнайния на този етап артист като закачка по повод домакинството на града на едно от най-големите спортни събития на планетата.

Напълно анонимен остава засега „дизайнерът“ на монумента. През вчерашния ден версиите се люшкаха от вело-активисти, през запалени фенове на Corsa Rosa, решили да посрещнат обиколката по свой начин, или артисти с усет към момента и познаване на пространството.

Който и да е, изпълнението му беше повече от прецизно- наметалото бе поставено нощем, без следи, без свидетели. Самото майсторство говори за опит. Засега никой не е излязъл напред, за да разкрие авторството на временната инсталация. И точно тази тишина направи жеста по-силен от всяко изявление.

Акцията нямаше претенции. Тя не атакуваше и не провокираше политически, а приветстваше. Розовото не заличи монумента, не го оспори и не го присвои. То просто го вписа в празника. Беше жест на гостоприемство, изразен на езика на изкуството. И това обедини хора, които иначе биха спорили дълго за самия паметник