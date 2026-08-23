Сухи треви горяха на Младежкия хълм

Пожар избухна на Младежкия хълм снощи, но след бърза реакция на огнеборците бе потушен преди да се разпространи. Горяли са предимно сухи треви, без да бъдат засегнати дървета, съобщават от Нова телевизия.
Огънят е пламнал на северозападния склон на тепето, където имаше пожар и преди година. Няма информация за пострадали хора, а за момента не е известна причината за подпалването.
2 коментари
There have been numerous fires in recent years. Fortunately, firefighting teams always arrive promptly thanks to their quick reflexes. A simple way to train your reflexes is by playing action games like space waves.
Добре, че огънят е бил овладян навреме и дърветата не са пострадали. След като на същия склон е имало пожар и миналата година, според мен е важно да се изясни причината и да се вземат превантивни мерки за сухата растителност, особено през този сух период. Cool Games