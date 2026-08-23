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Сухи треви горяха на Младежкия хълм

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 11:15ч, неделя, 23 август, 2026
2 192 Преди по-малко от минута

Пожар избухна на Младежкия хълм снощи, но след бърза реакция на огнеборците бе потушен преди да се разпространи. Горяли са предимно сухи треви, без да бъдат засегнати дървета, съобщават от Нова телевизия.

Огънят е пламнал на северозападния склон на тепето, където имаше пожар и преди година. Няма информация за пострадали хора, а за момента не е известна причината за подпалването.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 11:15ч, неделя, 23 август, 2026
2 192 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

2 коментари

  2. Добре, че огънят е бил овладян навреме и дърветата не са пострадали. След като на същия склон е имало пожар и миналата година, според мен е важно да се изясни причината и да се вземат превантивни мерки за сухата растителност, особено през този сух период. Cool Games

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