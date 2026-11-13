Студио „Ателие 3“ спечели конкурса за подлез Тримонциум

Градската управа вече разполага с идеен проект, който може превърне подлез Тримонцуим в модерно изглеждащо пространство, с културни функционалности и много ефектни архитектурни решения. Община Пловдив официално приключи процедурата по открития Международен конкурс за идеен архитектурен проект „LIMINAL – Подлез ‘Тримонциум’“, като победителят в него ще отиде в следващата техническа фаза в проектирането. На първо място в процедурата с комплексна оценка от 83,07 точки бе класиран проектът на участника „Ателие 3“ ЕООД с предвидена парична награда в размер на 15 000 евро и възможност да продължи с реализирането на проекта си.

Авторите премирания проект предлагат подлезът да престане да бъде затворено транзитно съоръжение и да се превърне в открито градско пространство, в което археологията, инфраструктурата и ежедневният живот на града съществуват заедно. Вместо две отделни нива проектът създава непрекъсната повърхност с плавен преход между тях и с отворени подходи по направлението изток – запад. Журито оцени решението като ясно и добре свързано с околната градска среда, с лаконична и изчистена геометрия както отвън, така и във вътрешните пространства.

Основна роля в проекта има озеленяването. Източният подход се оформя като „потопена гора“, която продължава зелената ос на улица „Капитан Райчо“ и обгръща с терасирани насаждения новото градско кафе. На запад тревен склон води към археологическите останки и Форумния комплекс. Растителността дава сянка, задържа праха от булеварда и смекчава прегряването на средата през лятото, като голяма част от съществуващите дървета се запазват. Подходите са широки и с малък наклон, така че усещането за слизане под земята почти изчезва. Според журито ландшафтната концепция е добре развита и прави преминаването през подлеза по-приятно.

Крепостната стена е в центъра на цялото решение на „Ателие 3“. Зеленият склон пред нея се превръща в място за почивка, игра, наблюдение и съвременно изкуство, а от другата страна стълбище следва посоката на античния град и я свързва с Форумния комплекс. Консервацията е с минимална намеса. Руините се запазват във вида, в който са открити, без реставрация по предположение, като се предвижда защитен каменен надзид с използване на автентичен материал. Журито отбеляза, че археологическите структури получават видимо място в широко и открито пространство и се включват в културния маршрут в центъра заедно със съседните паметници.

Идеята на „Ателие 3“ е в подлеза се разполага Туристическият информационен център с голям тактилен макет на античния Филипопол, а до него – кафе и площи за изложби и събития. На нивото на бул. „Цар Борис III Обединител“ леки метални навеси покриват спирките и входовете. Проектът използва видимия бетон на съществуващата конструкция, гранит и метал, а достъпността е осигурена с рампи и асансьори.

На второ място с комплексна оценка от 61,58 точки бе класиран проектът на участника Мирослав Иванов Насков с предвидена парична награда в размер на 8 000 евро.

На трето място с комплексна оценка от 60,29 точки бе класиран проектът на участника арх. Ерик Каменов Шалаторски с предвидена парична награда в размер на 5 000 евро.

Журито присъди и две поощрителни награди от по 1 000 евро – за проекта на участника „Консулт 11“ ЕООД с комплексна оценка от 59,25 точки и за проекта на участника Обединение „Попов-Кьосева-Колин“ с комплексна оценка от 41,87 точки. Шестият разгледан проект бе на участника арх. Димитър Георгиев Гочев с комплексна оценка от 31,00 точки.

Предвижда се преди коледните празници Община Пловдив да организира изложба, на която гражданите и гостите на града ще могат да се запознаят с всички представени конкурсни проекти.

„Нашата цел е да превърнем подлез „Тримонциум“ от място, през което хората само преминават, в привлекателно и оживено градско пространство. Международният конкурс ни дава възможност да потърсим съвременни архитектурни решения, които съхраняват историческата идентичност на Пловдив и същевременно създават нови пространства за култура, срещи и общуване“, заяви кметът Костадин Димитров.

Името на конкурса LIMINAL произлиза от латинската дума за „праг“ и символизира преходна зона между две епохи. Подлез „Тримонциум“ представлява една от най-натоварените транспортни и пешеходни артерии в сърцето на града и служи за естествен вход към античния Форумен комплекс. Тъй като територията попада пряко в границите на историческата зона „Филипопол – Тримонциум – Пловдив“, която е групов археологически и архитектурно-строителен паметник на културата от национално значение, нейното състояние изискваше деликатна и визионерска намеса. За тази цел Община Пловдив възложи предпроектно проучване на Проектантско бюро „Тектоника-Б“ с водещ арх. Димитър Балджиев, което очерта потенциала на мястото да се превърне от пространство за бърз преход в привлекателна зона за отдих, култура и социализация.

Конкурсът бе обявен със срок за подаване на предложения до 21 октомври 2026 г. по електронен път през системата ЦАИС ЕОП. В заданието бяха поставени няколко ключови приоритета: постигане на пълна интеграция между подземното и надземното пространство, модерна архитектурна намеса с опазване и експониране на античните останки, осигуряване на пешеходна връзка с проекта „Форум Юг-Изток“, изграждане на нов Туристически информационен център, осигуряване на съвременна достъпна среда за хора с увреждания, както и обновяване на осветлението и озеленяването с местни растителни видове.

Заданието бе предварително съгласувано с КАБ, САБ, НИНКН, Регионален археологически музей – Пловдив и операторите на техническата инфраструктура. Общият награден фонд е в размер на 30 000 евро.

Оценяването на проектите бе извършено от 7-членно жури под председателството на Пламен Панов – заместник-кмет „Култура, археология и туризъм“ на Община Пловдив. В състава му участваха още водещи специалисти и представители на професионалните гилдии: арх. Чавдар Тенев (председател на РК Пловдив към КАБ), арх. Илко Николов (зам.-председател на САБ – Дружество Пловдив), арх. Алис Исмаилова (вписан експерт по Закона за културното наследство), ландш. арх. Станимир Шаламанов (председател на СЛА – Дружество Пловдив), арх. Петко Прокопиев (главен архитект на район „Тракия“) и инж. Емил Бойчев (председател на РПС „КСС“ в КИИП).

Конкурсът се проведе като открит и анонимен по реда на Закона за обществените поръчки. В срок постъпиха осем предложения, от които шест бяха допуснати до оценяване, обозначени единствено с присвоени анонимни кодове. Оценяването се извърши по утвърдена 100-точкова методика въз основа на четири основни критерия: градоустройствена и архитектурна концепция (с максимална тежест до 40 точки), опазване и социализация на културното наследство (до 30 точки), ландшафт и градски дизайн (до 20 точки) и икономическа и техническа целесъобразност (до 10 точки). Разпечатването на пликовете със самоличността на участниците се извърши едва след окончателното пресмятане на комплексните оценки.