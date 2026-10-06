Студентите в Пловдив са колкото жителите на район „Западен“

Над 33 хиляди младежи се обучават във висшите училища под тепетата, 8358 души са получили диплома за година, а Пловдив е втори в страната и по брой докторанти

Студентите в Пловдив са почти колкото жителите на един от бързоразвиващите се райони на града. Общо 33 259 души се обучават във висшите училища в областта – брой, близък до официално регистрираното население на район „Западен“. Така университетският град има своя собствена „студентска общност“, съпоставима по численост с населението на цял пловдивски район.

Данните на Националния статистически институт (НСИ) поставят Пловдив на второ място в страната по брой студенти след София. В столицата те са 86 418, а след Пловдив се нареждат Варна с 21 636 и Велико Търново с 14 958 обучаващи се. В седемте висши училища в областта се концентрират около 16,4% от всички студенти в България.

Хиляди кандидат-студенти щурмуват Пловдив

Над 8300 дипломирани за година

През отчетния период висше образование в Пловдив са завършили 8358 души. От тях 158 са получили степен „професионален бакалавър“, 4194 са придобили бакалавърска степен, а 4006 – магистърска.

Най-добрите студентски столове в Пловдив

Жените са 5492 от дипломираните, или близо 66% от общия брой. Те са мнозинство и сред всички студенти в областта – 19 767 от общо 33 259 души, което представлява 59,4%.

Пловдив е втори и по брой докторанти

Градът се нарежда на второ място в страната и по дял на докторантите. В Пловдив се обучават 11,8% от всички докторанти в България, докато в София са съсредоточени 57%. След Пловдив се нареждат Варна с 9,4% и Велико Търново с 6,1%.

В цялата страна докторантите са 5936, като повече от половината са жени. През 2025 г. научната и образователна степен „доктор“ са придобили 1238 души.

Над 16 хиляди чуждестранни студенти в България

Общо 16 800 чуждестранни студенти се обучават в българските университети и специализирани висши училища, което представлява 8,5% от всички учащи в тези институции. Най-голям е делът на студентите от Гърция – 17%, следвани от гражданите на Обединеното кралство (13,6%), Украйна (12,4%), Германия (8,9%) и Италия (5,7%).

Здравеопазването е водещото направление сред чуждестранните студенти – 59,8% от тях са избрали специалности в тази област, като 46,1% от всички чуждестранни студенти у нас учат медицина.

На национално ниво през учебната 2025/2026 година в България са записани общо 202 850 студенти. Данните на НСИ се базират на административните регистри на Министерството на образованието и науката и обхващат студентите във висшите училища, а не непременно хората, които живеят в съответната област.

Седем висши училища привличат студенти в Пловдив

В областта има седем висши училища, в които се обучават 33 259 студенти. От тях 590 са записани в колежи, а 32 669 – в университети и специализирани висши училища. Разпределението показва, че основната част от студентите се обучават в университетски и специализирани висши училища, а професионалният бакалавър е по-малко представен в общата структура на висшето образование в областта.