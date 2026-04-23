Строителният надзор на спорния терен до р. Марица: Няма биокоридор, няма риск от наводнения

Фирмата твърди, че няма риск и за съседните сгради: Теренът е с пясъчна основа, без наличие на подпочвени води. Това все още не е публично потвърдено с публикуване на самите експертни документи.

Протестиращите и институциите – с различни версии

Строежът на северния бряг на река Марица до комплеск „Марица Гардънс“ е изцяло законен и преминал през всички процедури. Това заяви пред радио Пловдив Николай Николов от строителния надзор на обекта – позиция, която влиза в директен сблъсък както с протестиращите жители, така и с част от въпросите, повдигнати в официалните документи и проверки по казуса.

Припомняме, че тази вечер Жителите на Марица Гардънс излизат отново на протест срещу строежа в дигата на реката. Очаква се протестът блокира изхода на Пловдив в посока Пазарджик и съседните села.

Строителният надзор: „Не мога да си обясня протестите“

Информационна табела на обекта се появи след първото видео на медията ни по темата, ден преди първата проверка на институциите.

„Не мога да си обясня протестите, ако хората се допитат до специалисти“, заявява Николов. Според него няма реални основания за недоволството на живеещите в „Марица Гардънс“, които настояват за спиране на строежа заради предполагаеми документални нарушения, риск от наводнения и попадане на терена в биокоридор.

Най-категоричната му теза е именно по отношение на биокоридора:

„Понятието биокоридор не съществува в действащото законодателство още от 2005 година. Освен това, дори и да е имало подобна екозона, тя е станала неизпълнима след изграждането на вече съществуващия жилищен комплекс. Причината е, че зоната трябва да бъде непрекъсната.“

Според него евентуално възстановяване на такъв коридор би означавало премахване на вече построени сгради.

„Ако някой иска да възстановява такъв коридор, първо трябва да премахне съществуващите сгради“, коментира той.

Съвпадение с тезата на район „Северен“

Позицията на строителния надзор практически повтаря аргументите от разпространеното от район „Северен“ – кратко становище, в което се твърди, че биокоридорът не може да бъде реализиран като непрекъснат елемент и екологичната му функция се компенсира чрез отстояния и озеленяване.

Това е различен прочит от тезата на протестиращите, които твърдят, че теренът попада в екологично чувствителна зона и строителството следва да бъде ограничено.

За наводненията: „Няма никаква опасност“

Николов отхвърля и опасенията за риск от заливане при високи води:

„По данни на Басейнова дирекция дори при 20-годишна вълна водата не достига до имота. Няма никаква опасност сградата да бъде залята.“

Това е в противоречие с аргументите на протестиращите, които предупреждават за риск при проливни дъждове и високи нива на реката.

Той отхвърля и твърденията, че строежът е върху дига:

„Там няма дига, това е обикновен бряг, което е потвърдено от всички компетентни институции.“

Според протестиращите обаче „Всичко може да е узаконено, но това не значи, че е законно“.

Геология и подпочвени води

Строителния надзор твърди, че няма риск и за съседните сгради:

„Теренът е с пясъчна основа, без наличие на подпочвени води, а геоложкият доклад е изготвен след 12 сондажа.“ – твърди надзорника.

Тези твърдения все още не са публично потвърдени с публикуване на самите експертни документи.

Протестиращите обаче твърдят, че геодезичния доклад е с номера на друг парцел, който не е до реката, визирайки спорна документация и евентуални пропуски в процедурите.

Контекст: различни позиции по казуса

Изказването на строителния надзор идва на фона на серия от противоречиви позиции:

РДНСК приема, че разрешението за строеж е законосъобразно, вижте също Какво казва и какво не казва ДНСК за строежа край Марица

район „Северен“ разпространи становище в защита на строежа

жители на „Марица Гардънс“ организират протести и искат спиране на дейностите

поставени са въпроси за Натура 2000 и защитената зона за малкия корморан

има сигнали до прокуратурата, но без потвърждение за поет казус

Архитектът на Северен действал ли е законосъобразно?

Николов коментира и отнемането на правомощията на главния архитект на район „Северен“, като заявява:

„Тя е действала законосъобразно и е била длъжна да издаде разрешението за строеж.“

По думите му проектът първоначално е внесен в общината, но впоследствие е прехвърлен служебно към районната администрация.

Строителството продължава

Въпреки протестите и сигналите до прокуратурата, към момента строителният надзор не е търсен за допълнителна информация, а дейностите на обекта продължават.

Припомняме, че през март имаше Ескалация след протеста за строежа край Марица. Тогава Община Пловдив се разграничи от казуса „Марица Гардънс“ и заяви, че биокоридорът е в сила, а гл. арх. на район „Северен“ осъмна с отнети правомощия.

Протестът днес е само първа стъпка и ако не бъдем чути, сме готови да продължим с гражданско си неподчинение, заявиха хората от инициативния комитет НЕ на Строежа Върху Дигата и в Биокоридора.