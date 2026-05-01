Строителният надзор на обекта до Марица: „Строежът е законен, биокоридор няма“

Фирмата, упражняваща надзор, изпрати до Под тепето своя позиция с аргументи по казуса, включително по темите за биокоридора, риска от наводнения и извършените проверки от институциите

В разгара на нарастващото обществено напрежение около строежа в близост до река Марица, позиция по казуса изпрати до редакцията на „Под тепето“ инж. Николай Николов от „Стрикт” ЕООД – фирмата, упражняваща строителен надзор на обекта.

Писмото идва на фона на противоречиви становища от институции, граждански натиск и политическа намеса, като от надзора правят опит да внесат яснота по ключови въпроси – съществуването на т.нар. биокоридор, законността на строителството и резултатите от извършените проверки.

Публикуваме пълната позицията без редакторска намеса:

„За да стане ясно на всички, граждани, журналисти, политици и колеги, трябва спокойно да си отговорим на няколко въпроса:

Какво представляват биокоридорът и буферната зона съгласно Закона за биоразнообразието и Законът за защитените територии?

Според Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), екологичните коридори (биокоридорите) са елементи на ландшафта, които са съществени за миграцията, географското разпространение и генетичния обмен на дивите растителни и животински видове. Законът ги дефинира като – Линейни и непрекъснати структури: реки с техните брегове, традиционни граници на ниви, ивици дървесна и храстова растителност и др.;

Могат ли улици или булеварди да бъдат биокоридор или буферна зона?

Булевардът е тежко урбанизирана инфраструктура (асфалт, бетон), генерираща постоянен шум, замърсяване и интензивен трафик. Вместо да улеснява миграцията на дивите видове, в екологията той се категоризира като бариера и фрагментиращ фактор, който разделя местообитанията и застрашава животните

Подобно на булеварда, улицата (независимо от нейния мащаб, настилка или интензивност на движението) не може да притежава юридическия статут на биокоридор или буферна зона според българското екологично законодателство. Буферната зона се създава, за да изолира резервата от човешката дейност, а улицата се създава, за да осигури достъп и човешка дейност

Целта на буферната зона е да ограничава антропогенното (човешкото) влияние върху защитената територия и да я предпазва от външни негативни въздействия (чл. 17 от ЗЗТ).

Екологичното законодателство разглежда булевардите като източници на натиск върху природата. Като урбанизирани територии с транспортно предназначение, те са несъвместими с юридическия статут на елементи, създадени да защитават (буферни зони) или да осигуряват безопасно преминаване на дивата природа (биокоридори).

Линията на застрояване в ОУП е по булевард „Марица – север“, защото точно там е границата между урбанизираната територия и биологичното разнообразие.Това ясно се вижда в графичната част на ОУП на Пловдив. След това на юг зоната е за озеленяване и за обитаване на малкия корморан. Това не можаха да разберат шепа хора, които се опитаха и след грешни юридически и архитектурни съвети към кмета, го подведоха да издаде неправомерна заповед, което може да доведе до санкции за Общината по Закон за отговорността на държавата и общините за нанесени вреди и дори до наказателни последици.

Какво искаха да чуят от кмета протестиращите? – „Незаконен строеж. Ще го спрем“.

Каква е истината?

На 19.03.26 г. след проверка от РДНСК с участието на представители на РИОСВ, БДИР и Община Пловдив с Констативен протокол е установено, че строежът е законен. Това е написано и в Писмото от 30.03.2026 г.от РДНСК до г-жа Ива Димитрова, до кмета на Община Пловдив, до МРРБ, до ДНСК, до РИОСВ, до БДИР.

След сигнал при извършена проверка на 17.02.2026 г.от БДИР е направена констатация и препратка към картите, които са Приложения към ОУП на Пловдив. Съгласно тези карти южните 20% от ПИ 56784.501.1216 попада в зона, която може да бъде залята в следващите 100 или повече от 100 години, т.е. частта, в която се изпълнява строителството няма да се залее. Тя би могла да бъде злята в следващите 1000 или повече години. Според същата проверка по-опасно е положението с югоизточните сгради на комплекс „Марица Гардънс“.

След сигнал и извършена проверка на 13.03.2026 г. от РИОСВ Пловдив е констатирано, че ПИ 56784.501.1216 не попада в границите на защитена територия. Имайки в предвид, че за него не се променя характера на застрояването, съгласуването на ИП на отделните имоти обединени в него е достатъчно и не е необходимо допълнително съгласуване.

И последното писмо на РИОСВ, от 17.04.2026 г., което гражданите бъркащи геология с геодезия, подскачайки обясняват като победа е категорично, то не променя становището на РИОСВ, а само казва на кмета, че ако смята, че нанесената линия за биокоридор е законна, той може да упражни правомощията си по ЗУТ (А ако не е законна?)

Когато някой чете закони и писма, без да има необходимата компетентност, изважда собствената си истина без тя да е законна и не е необходимо при тях да идват главен архитект, Кмет,Чило Попов, Владо Николов или Румен Радев, за да им обяснят истината – тя е написана в приетите закони. Никъде в тях не е написано, че ако някой ти скрива гледката, неговите документи са незаконни. На друг може да му пречи северния вятър или пък да не му достига. „Мъдри“ хора казват, че може да се повторят „Елените“. Разликата между двата случая е между земята и небето – „Елените“ са построени върху речно корито, за разлика от нашия строеж.

Същите хора си спомнят и 2005 година въпреки, че блоковете им са построени през 2007 година. Простено им е – те не знаят, че абсолютната кота на нащия терен е с два метра по-високо от терена на Окръжна болница и Пловдивски университет и с три метра по-висока от тази на Стадион „Марица“, които бяха наводнени, но те не знаят и какво е това абсолютна кота, а и за тях може реката да тече отдолу нагоре, както корморана, който заобикаля само техните сгради.

Колко дървета посадиха протестиращите за тези 20 години, в които живеят в „Марица гардънс“ – нито едно, защото и те щяха да им скриват прословутата гледка.

В заключение: Мили хора не обръщайте желанията си в неистини.

Това, че няма да виждате от терасите си цялата река не е за лошо. Ще имате преграда пред вас от водата, от която се страхувате, а от другата страна ще имате места за приятна разходка.

Нашите документи са съобразени с действащото в Република България законодателство. Не сме пропуснали нищо, което би застрашило вашия щастлив и емоционален живот.“

P.S.: Позицията на строителния надзор идва в момент, в който казусът около застрояването край Марица се развива динамично – с проверки от РДНСК, становища на РИОСВ и БДИБР, както и с вече предприети административни действия от страна на общината.

Твърденията в текста обаче остават част от едната страна в спора и влизат в пряко противоречие с аргументите на инициативния комитет и част от експертните мнения, особено по темата за биокоридора и устройственото планиране.

Очаква се развитието по случая да продължи както на административно, така и на съдебно ниво.

снимки: архив Под тепето