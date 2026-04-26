Строители на паркинг на казино задръстиха тротоари

Строителите на нов паркинг на казино в центъра на Пловдив задръстиха тротоар със строителни материали. От снимките, изпратени от наш читател, се вижда ясно, че преминаването на пешеходци по бул. „Цар Борис III“ без да слизат на пътното платно е напълно невъзможно. Идентична е и ситуацията по малката уличка „Архимандрит Дамаскин“. Струпаните строителни материали са и напълно необезопасени.

Паркингът, който се изгражда, се намира непосредствено след Тунела – юг в посока хотел Тримонциум. За удобство на използващите казиното е изграден изход в посока бул. „Цар Борис III Обединител“ в непосредствена близост до следващата пресечка на бул. „Патриарх Евтимий“.