Строежът до Марица влиза в Прокуратурата
След протеста днес кметът на Пловдив пое ангажимент за проверка на казуса и сезиране на прокуратурата за строежа в биокоридора край ж. к. „Марица Гардънс“
Спорните дарения отпаднаха от дневния ред на ОбС, очаква се официално становище до дни
Казусът със спорния строежа край „Марица Гардънс“ в Пловдив навлезе в нова фаза. Както ви съобщихме по-рано днес протестът на живеещите в Марица Гардънс се пренесе в Общински съвет.
След влизането на съкварталците в пленарна зала, кметът ги покани на среща при закрити врати.
По информация от участници в срещата, Костадин Димитров е заявил, че ще бъде изготвено официално становище, подписано и от главния архитект на Община Пловдив, относно статута на зоната и допустимостта на строителството.
„Зоната е ограничителна, ще има становище“
Според юриста на живеещите Ива Димитрова, по време на срещата кметът е признал, че в района съществува ограничителна зона – биокоридор, в която по действащите промени на Общия устройствен план не се допуска застрояване. По думите ѝ той е поел ангажимент в кратък срок да бъде изготвено официално становище, което да изясни статута на територията и законността на строителството.
Прокуратурата влиза в казуса
Сред заявените действия е и сезиране на прокуратурата за евентуални нарушения при процедурите по строежа.
Това се случва на фона на вече подаден сигнал от граждани, подкрепен с подписка.
Възможно преразглеждане на правомощията
По думите на протестиращите кметът е заявил още, че ще бъде обсъден вариант за изземване на правомощия, делегирани към район „Северен“, както и поемане на по-централизиран контрол върху подобни казуси.
Темата е свързана с твърденията на протестиращите, че районната администрация не е изпълнила задълженията си при издаването на документи за строежа.
Пред репортер на Под тепето кметът Димитров потвърди частично информацията от срещата и каза, че до дни ще има официална информация и позиция по казуса.
Да но когато строежа е на полицията,натиска няма сила.
Единственият начин Властта да бъде принудена да спазва собствените си наредби и закони е обществения натиск.