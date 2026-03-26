Строежът до Марица влиза в Прокуратурата

След протеста днес кметът на Пловдив пое ангажимент за проверка на казуса и сезиране на прокуратурата за строежа в биокоридора край ж. к. „Марица Гардънс“

Спорните дарения отпаднаха от дневния ред на ОбС, очаква се официално становище до дни

Казусът със спорния строежа край „Марица Гардънс“ в Пловдив навлезе в нова фаза. Както ви съобщихме по-рано днес протестът на живеещите в Марица Гардънс се пренесе в Общински съвет.

След влизането на съкварталците в пленарна зала, кметът ги покани на среща при закрити врати.

По информация от участници в срещата, Костадин Димитров е заявил, че ще бъде изготвено официално становище, подписано и от главния архитект на Община Пловдив, относно статута на зоната и допустимостта на строителството.

„Зоната е ограничителна, ще има становище“

Според юриста на живеещите Ива Димитрова, по време на срещата кметът е признал, че в района съществува ограничителна зона – биокоридор, в която по действащите промени на Общия устройствен план не се допуска застрояване. По думите ѝ той е поел ангажимент в кратък срок да бъде изготвено официално становище, което да изясни статута на територията и законността на строителството.

Прокуратурата влиза в казуса

Сред заявените действия е и сезиране на прокуратурата за евентуални нарушения при процедурите по строежа.

Това се случва на фона на вече подаден сигнал от граждани, подкрепен с подписка.

Възможно преразглеждане на правомощията

По думите на протестиращите кметът е заявил още, че ще бъде обсъден вариант за изземване на правомощия, делегирани към район „Северен“, както и поемане на по-централизиран контрол върху подобни казуси.

Темата е свързана с твърденията на протестиращите, че районната администрация не е изпълнила задълженията си при издаването на документи за строежа.

Пред репортер на Под тепето кметът Димитров потвърди частично информацията от срещата и каза, че до дни ще има официална информация и позиция по казуса.