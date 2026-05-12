Жители на район „Южен“ оспорват мащабен строеж на жилищен комплекс в Пловдив
Хората твърдят, че жилищен комплекс в район „Южен“ се изгражда върху терен, предвиден за образование до една от последните блокови градини в Пловдив
Спорът: стар ПУП срещу нов Общ устройствен план
Нов строителен спор около жилищен комплекс в район „Южен“ в Пловдив разпалва напрежение сред живеещите на ул. „Славееви гори“. Жители оспорват законността на мащабния строеж и твърдят, че теренът е предназначен за образование според действащия Общ устройствен план на града.
Според представители на засегнатата етажна собственост и предоставени от тях документи, издадените разрешения за строеж противоречат на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Пловдив, който от началото на 2023 година определя терена като зона за образование и обществено обслужване, а не за жилищно застрояване.
Казусът вече е отнесен до редица институции, сред които ДНСК, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на образованието и Прокуратурата.
Защо жителите оспорват строежа на жилищен комплекс в район „Южен“
В основата на конфликта стои сблъсък между стар подробен устройствен план, допускащ жилищно строителство, и приетото през 2022 година изменение на Общия устройствен план на Пловдив.
С Решение №521 на Общински съвет – Пловдив, влязло в сила на 4 януари 2023 г., теренът, върху който днес се изгражда жилищният комплекс, е преотреден в зона „То“ – терен за образование.
Жалбоподателите твърдят, че съгласно чл. 103а от Закона за устройство на територията, старите подробни устройствени планове автоматично губят действие в частите, които противоречат на новия ОУП.
Въпреки това през 2024 година са издадени разрешения за строеж за няколко жилищни сгради.
От Община Пловдив поддържат позиция, че строителните книжа са законосъобразни и че проектът е одобрен на базата на валидни устройствени процедури.
Притесненията на живеещите: засенчване, риск от наводнения и опасност за съседни сгради
Освен правния спор, живеещите в района сигнализират и за конкретни технически проблеми.
Сред основните им опасения са:
- недостатъчно разстояние между новите и съществуващите сгради, което според тях ще доведе до трайно засенчване;
- дълбок изкоп в непосредствена близост до съществуващ блок, за който твърдят, че вече е причинил щети по хидроизолацията;
- опасения от бъдещи наводнения, тъй като канализационната инфраструктура в района е ограничена;
- премахване на зелени площи и дървесна растителност;
- рискове за безопасността на деца, тъй като строежът е в близост до детска градина и образователни центрове.
Жители твърдят още, че многократно са подавали сигнали до институции за нарушения, включително за шум и работа на строителна техника в часовете за почивка.
Казусът вече е институционален
По случая са подадени сигнали до:
- ДНСК и РДНСК – Пловдив
- Министерството на регионалното развитие и благоустройството
- Министерството на образованието и науката
- Прокуратурата
- Община Пловдив
- Пловдивския общински инспекторат
Жалбоподателите настояват за:
- спиране на строителството;
- проверка на законността на издадените разрешения;
- прогласяване на евентуална нищожност на административните актове;
- привеждане на подробния устройствен план в съответствие с Общия устройствен план.
Повече от строителен спор
Случаят в район „Южен“ поставя по-широки въпроси за начина, по който се управлява градската среда в Пловдив.
Кой определя бъдещето на кварталите?
Как се съчетава общественият интерес с инвестиционния натиск?
И какво се случва, когато гражданите твърдят, че законът и практиката се разминават?
Отговорите тепърва предстоят.
„Под тепето“ ще продължи да следи развитието на случая.
