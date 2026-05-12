Жители на район „Южен“ оспорват мащабен строеж на жилищен комплекс в Пловдив

Хората твърдят, че жилищен комплекс в район „Южен“ се изгражда върху терен, предвиден за образование до една от последните блокови градини в Пловдив

Спорът: стар ПУП срещу нов Общ устройствен план

Нов строителен спор около жилищен комплекс в район „Южен“ в Пловдив разпалва напрежение сред живеещите на ул. „Славееви гори“. Жители оспорват законността на мащабния строеж и твърдят, че теренът е предназначен за образование според действащия Общ устройствен план на града.

Според представители на засегнатата етажна собственост и предоставени от тях документи, издадените разрешения за строеж противоречат на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Пловдив, който от началото на 2023 година определя терена като зона за образование и обществено обслужване, а не за жилищно застрояване.

Казусът вече е отнесен до редица институции, сред които ДНСК, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на образованието и Прокуратурата.

Защо жителите оспорват строежа на жилищен комплекс в район „Южен“

В основата на конфликта стои сблъсък между стар подробен устройствен план, допускащ жилищно строителство, и приетото през 2022 година изменение на Общия устройствен план на Пловдив.

С Решение №521 на Общински съвет – Пловдив, влязло в сила на 4 януари 2023 г., теренът, върху който днес се изгражда жилищният комплекс, е преотреден в зона „То“ – терен за образование.

Жалбоподателите твърдят, че съгласно чл. 103а от Закона за устройство на територията, старите подробни устройствени планове автоматично губят действие в частите, които противоречат на новия ОУП.

Въпреки това през 2024 година са издадени разрешения за строеж за няколко жилищни сгради.

От Община Пловдив поддържат позиция, че строителните книжа са законосъобразни и че проектът е одобрен на базата на валидни устройствени процедури.

Притесненията на живеещите: засенчване, риск от наводнения и опасност за съседни сгради

Освен правния спор, живеещите в района сигнализират и за конкретни технически проблеми.

Сред основните им опасения са:

недостатъчно разстояние между новите и съществуващите сгради , което според тях ще доведе до трайно засенчване;

, което според тях ще доведе до трайно засенчване; дълбок изкоп в непосредствена близост до съществуващ блок , за който твърдят, че вече е причинил щети по хидроизолацията;

, за който твърдят, че вече е причинил щети по хидроизолацията; опасения от бъдещи наводнения , тъй като канализационната инфраструктура в района е ограничена;

, тъй като канализационната инфраструктура в района е ограничена; премахване на зелени площи и дървесна растителност ;

; рискове за безопасността на деца, тъй като строежът е в близост до детска градина и образователни центрове.

Жители твърдят още, че многократно са подавали сигнали до институции за нарушения, включително за шум и работа на строителна техника в часовете за почивка.

Казусът вече е институционален

По случая са подадени сигнали до:

ДНСК и РДНСК – Пловдив

Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Министерството на образованието и науката

Прокуратурата

Община Пловдив

Пловдивския общински инспекторат

Жалбоподателите настояват за:

спиране на строителството ;

; проверка на законността на издадените разрешения ;

; прогласяване на евентуална нищожност на административните актове ;

; привеждане на подробния устройствен план в съответствие с Общия устройствен план.

Повече от строителен спор

Случаят в район „Южен“ поставя по-широки въпроси за начина, по който се управлява градската среда в Пловдив.

Кой определя бъдещето на кварталите?

Как се съчетава общественият интерес с инвестиционния натиск?

И какво се случва, когато гражданите твърдят, че законът и практиката се разминават?

Отговорите тепърва предстоят.

„Под тепето“ ще продължи да следи развитието на случая.