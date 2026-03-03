Стотици отбелязаха 3 март на Бунарджика

Стотици пловдивчани се качиха на върха на Бунарджика в хубавото време навръх 3 март, за да отбележат 148-та годишнина от Освобождението на България. Те поднесоха букети и цвета пред паметника на Александър II Освободител веднага след тържествената церемония, която премина без никакви изненади- официален строй, рецитал на Христо Христов и официално слово.

Нямаше изненади и в пространството под паметника- сред множеството български трибагреници русофили отново развяваха руски знамена, явно забравили чий Национален празник честваме днес. На този фон, над тях каменният ботуш на Альоша бе „окървавен“ в червена боя, останала от последната акция в Деня на почит към жертвите на комунизма.

Словото днес бе изнесено от проф. Христина Янчева, която заемаше поста на областен управител само преди няколко дни. Затова и бе представена като академичен лидер.

Нейният наследник проф. Владислав Попов бе сред официалните лица, рамо до рамо с Николай Пловдивски и кмета Костадин Димитров. Там бе и завърналият се в директорския кабинет на пловдивската полиция Васил Костадинов.

Преди церемонията на върха пловдивският митрополит отслужи благодарствен молебен за празника в катедралния храм „Св. Богородица“.