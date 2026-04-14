Стотици без места във влака Бургас – София, пътник държал врата, за да тръгне композицията от Пловдив

Един от пътуващите бил помолен да застане върху подвижното стъпало и да го притиска с тежастта си, за да остане вратата затворена по време на движението

За напрежение, претъпкани вагони и повредена врата във влака Бургас – София сигнализира читател на „Под тепето“. Случката се разиграла в понеделник – последния почивен ден от Великденските празници на гара Пловдив малко преди обяд.

По думите на пътуващи, на гарата е имало над стотина чакащи пътници, а са работили едва три каси. Още час преди пристигането на влака местата били изчерпани и се продавали билети без запазени седалки.

При влизането на композицията настъпило струпване, като чакащите се насочили към шестте вагона, без да изчакат слизащите.

„Напълниха се коридорите и пространствата между вагоните. Ние успяхме да се настаним до тоалетната в края на трети вагон“, разказва читателят.

Малко преди тръгването началникът на влака и кондуктор съобщили, че една от вратите на вагон е повредена и не се затваря плътно, а системата отчита проблем и влакът не може да потегли.

По думите на пътниците кондукторът се опитал да намери решение на място, като помолил мъж от пътуващите да застане върху подвижното стъпало и да го притиска с тежастта си, за да остане вратата затворена по време на движението.

Така композицията успяла да потегли, а десетки хора останали прави в коридорите.

„Трудно може да се намери по-адреналиново преживяване в последния празничен ден от пътуването с влак“, коментира пътник, публикувал и снимки в социалните мрежи.

От сигнала става ясно, че въпреки претоварването и ситуацията с вратата, влакът не е имал закъснение и е продължил към София.