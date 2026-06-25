Борбата с дрогата минава през багерите в Столипиново, това стана ясно след среща в кметството на „Източен“, на която полицията поиска събаряне на незаконни постройки в най-големия етнически квартал у нас

ОД на МВР и район „Източен“ обединяват усилия срещу наркоразпространението и незаконното строителство

Незаконни постройки в Столипиново, обитавани от хора, свързвани с разпространение на наркотици, попадат на прицел на институциите. Това стана ясно след работна среща между директора на ОДМВР – Пловдив старши комисар Васил Костадинов и ръководството на район „Източен“.

На срещата, в която са участвали районният кмет Емил Русинов, заместник-кметът Николай Чунчуков и представители на Шесто районно управление, е обсъден нов подход за противодействие на наркоразпространението в квартал Столипиново.

От полицията настояват за бързи действия по премахване на незаконни съоръжения и постройки, особено на обекти, които според данни на МВР се използват от лица, занимаващи се с разпространение на наркотични вещества. Според ръководството на областната дирекция подобни обекти често създават затруднения за провеждането на полицейски операции и ограничават възможностите за бърза намеса на терен.

В тази връзка от ОДМВР ще предоставят на районната администрация конкретна информация и фотодокументация за незаконно изградени обекти, за които да бъдат предприети действия по компетентност.

По време на разговорите е било подчертано, че премахването на незаконното строителство може да има както превантивен ефект спрямо нарушителите, така и положително отражение върху средата за живот на останалите жители на квартала.

Освен проблема с незаконните постройки, институциите са обсъдили и други дългогодишни предизвикателства в района. Сред тях са образуването на нерегламентирани сметища, паленето на отпадъци, незаконните присъединявания към електроразпределителната и ВиК мрежата.

Внимание е било отделено и на сигурността в района около двата специализирани центъра в Столипиново – за метадонова терапия и за подкрепа на хора със зависимости и без дом. Според участниците в срещата са необходими допълнителни мерки за гарантиране спокойствието на живеещите в близост до тях.

Срещата е част от поредица разговори на ръководството на ОДМВР – Пловдив с местната власт и институции за набелязване на конкретни мерки за подобряване на обществения ред и сигурността в различни райони на областта.