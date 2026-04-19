Столипиново пасува на изборите, засега

Жителите на Столипиново или все още спят, или са решили пасуват в днешния изборен ден. Поне засега. Изключително ниска избирателна активност отчитат в секциите от най-голямото училище в махалата „Пенчо Славейков“.

На фона на високия интерес към парламентарния вот в другите райони в града, в квартала процентът се движи около 5 на този етап. По традиция се очаква в по-късните часове на деня жителите на квартала да се активизират.

Засега обаче членовете на секционните избирателни комисии скучаят, като единственото събитие от началото на изборния ден е прилошаването на председателя на 48-ма секция. Той е припаднал, но за щастие един от членовете на секцията се оказал парамедик.