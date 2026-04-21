Ще влезе ли Манол Пейков в парламента?

Необичайно объркване в редиците на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ предизвика казусът в избирателен район Пловдив – град с Манол Пейков и Чило Попов. Едно от най-разпознаваемите лица на демократичната общност, издателят Пейков, бе изместен чрез преференции и се оказа, че мястото му в бъдещото Народно събрание виси на решението дали Асен Василев ще използва първото си място в Пловдив или това в родния му град Хасково.

В обичайна ситуация преференциите са единственият фактор, който ще се вземе предвид. В случая, обаче, Манол Пейков лично лобираше в голяма част от кампанията си хора, които иначе биха гласували за него, да гласуват за Чило Попов. Невъзможно е да се сметне колко хора са последвали този негов призив и колко са дали преференция към Попов, без да са се замислили за Манол Пейков – но е сигурно, че кампанията на издателя натежа.

В същото време в политическите среди се говори, че Асен Василев все пак ще влезе през Пловдив, тъй като действията на Манол Пейков в кампанията не са били обсъдени с „Продължаваме промяната“ и методът за промотиране на преференции не е бил съгласуван нито с тях, нито дори с другия коалиционен партньор – ДСБ. Така поради това прегрешение Василев няма да направи реверанс към пловдивчани. Ако той влезе през Пловдив, а не през Хасково, то така ще освободи място за Владислав Панев.

Потенциалното отпадане на Манол Пейков веднага провокира буря от реакции, макар и самият той все още да не се е изказал публично през обичайния си канал за комуникация – своя фейсбук профил. В социалните мрежи вече се появиха призиви към Асен Василев да „спаси“ мястото на Пейков в парламента от много известни лица, като Елисавета Белобрадова, Зорница Христова – майката на Анна Бодакова, както и дори активистът на „Зелените“ и колекционер на килими от Велико Търново Якоп ван Бейлен.