Ще сложи ли край на мръсния въздух, дима и старите дизели Общинския съвет на Пловдив със забрани?

Градът под тепетата е напът да обяви война на мръсния въздух на предстоящата сесия на местния парламент. Проектът е пряк отговор на осъдително решение на Върховния касационен съд, което задължава местната власт да предприеме мерки

Въпреки амбициозните цели, начинът, по който се движи този проект, навява асоциации за усвояване като при предишни неуспешни инициативи

Пловдив прави крачка към обявяването на война на мръсния въздух. На предстоящата сесия на Общински съвет този четвъртък ще бъдат разгледани две предложения, които ще поставят началото на дългоочаквани промени, на първо време само на хартия. Предложенията са внесени от името на кмета Костадин Димитров и предвиждат

Поетапни ограничения за автомобили и пълна забрана на отоплението с твърди горива

Както Под тепето ви информира преди два месеца предвижда се в града да се въведат зони с ниски емисии. Проектът е част от стратегията на Община Пловдив за подобряване на качеството на въздуха и идва след публикуването му за обществено обсъждане през юли 2025 г. Той е и пряк отговор на осъдително решение на Върховния касационен съд, което задължава местната власт да предприеме мерки.

Две зони за чист въздух

Предвижда се въвеждането на две зони с ниски емисии за моторни превозни средства, които ще действат през отоплителния сезон – от 1 октомври до 30 април.

Първата е определна като Зона „Малък ринг“, която ще бъде въведена от 1 октомври 2026 г. Тя обхваща карето между булевардите „Руски“, „Цар Борис ІІІ Обединител“, „Христо Ботев“ и „Шести септември“. Тук ще бъде забранено движението на бензинови автомобили от екогрупа 1 и дизелови автомобили от екогрупи 1 и 2.

Две години по-късно, от 1 октомври 2028 г., ще стартира и Зона „Голям ринг“. Границите ѝ са бул. „Васил Априлов“, бул. „Източен“, бул. „Христо Ботев“ и бул. „Шести септември“. Ограничението ще бъде по-строго – ще бъде забранен достъпът на бензинови коли от екогрупи 1 и 2 и дизелови от екогрупи 1, 2 и 3.

Според материалите за сесията контролът ще се осъществява чрез постоянно, денонощно видеонаблюдение.

Край на печките на дърва и въглища

Най-сериозната мярка засяга отоплението. От 1 октомври 2027 г. се предлага пълна забрана за употребата на твърди горива (дърва, въглища, брикети от въглища) на територията на цялата община. Изключение ще има само за отоплението с пелети и брикети от биомаса. За да подпомогне домакинствата, Общината пак ще кандидатства за финансиране по оперативна програма „Околна среда“ за подмяна на отоплителни уреди.

Опит за усвояване на средства или реално решение?

Въпреки амбициозните цели, начинът, по който се движи този проект, навява асоциации с предишни неуспешни инициативи на местната власт, като например т. нар. „Голям транспортен проект“. Фактът, че двете ключови предложения се внасят за гласуване една след друга на сесията, без да е проведено широко обществено обсъждане и без да са налице важни подкрепящи мерки, като изграждането на буферни паркинги, повдига сериозни въпроси.

Голяма част от гражданите не са информирани за предстоящите промени и това поражда съмнения, че става въпрос за бързане с цел усвояване на средства по европейски програми. Подобен подход, без гаранция за пълна и ефективна реализация на проекта, би могъл да доведе до същия провал, наблюдаван при вече „реализирания“ Транспортен проект.

При липсата на работеща инфраструктура, тези зони с ниски емисии рискуват да се превърнат в поредния проект „на хартия“, който не решава основния проблем, а създава нови неудобства за гражданите.

Предстои да видим дали Общинският съвет ще приеме наредбата и още по-интерсено ще е да се наблюдава как ще се осъществява контролът по изпълнението „, а най-вече как ще се справят пловдивчани с новите правила.