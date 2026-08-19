Ще реши ли пробивът под гарата проблема с трафика или ще го премести в Кючук Париж?

Гражданин поставя въпроси за южните подходи към новото съоръжение и твърди, че изпълнението на терен се разминава с първоначално представяните планове

Как ще се организира движението от южната страна на комуникационно-транспортния пробив под Централна жп гара и ще може ли инфраструктурата в „Кючук Париж“ да поеме очаквания трафик? Тези въпроси поставя жител на район „Южен“ в отворено писмо до медиите, изпратено след наблюдения върху строителните дейности около съоръжението.

Според него между първоначално представяните планове и това, което в момента се изгражда на терен, има съществено разминаване.

Пловдивчанинът припомня, че при представянето на проекта е била заложена директна връзка с бул. „Македония“ и неговото разширяване до габарит 2х2, както и изграждането на пътни връзки и развръзки към ул. „Димитър Талев“ и ул. „Калиакра“.

По думите му обаче настоящите строителни дейности не дават основание да се очаква подобна организация на движението.

Какво се изгражда на терен?

Един от въпросите му е свързан с терените покрай бул. „Македония“, където са били отчуждени и впоследствие съборени сгради.

Вместо там да започне изграждането на новото пътно платно, в момента се полагат тротоарни настилки, твърди гражданинът.

Той поставя въпроса защо са били извършени отчуждаванията и събарянията, ако разширението на булеварда няма да бъде реализирано в рамките на настоящия проект.

Другото му притеснение е свързано с ул. „Бяло море“. Според наблюденията му там се оформя уширение при спирка и тесен довеждащ участък от бул. „Македония“ към пробива, който според него не изглежда достатъчен, за да поеме сериозен автомобилен поток.

Къде ще излиза трафикът от пробива?

Най-същественият въпрос според автора на писмото е как ще бъде разпределено движението, след като автомобилите излязат от новия пробив.

Той предполага, че потокът ще се насочва към кръстовището на ул. „Димитър Талев“ и ул. „Калиакра“, без да се виждат предвидените в първоначалните планове по-сложни пътни развръзки.

Според него това създава риск проблемът с трафика да не бъде решен, а просто да бъде преместен на следващото кръстовище.

„Като граждани и данъкоплатци имаме право да попитаме“, посочва той и поставя няколко конкретни въпроса към Община Пловдив: променян ли е проектът за южните развръзки, защо са извършени отчуждаванията, ако разширението на бул. „Македония“ се отлага, и защо върху освободените терени се изграждат тротоари, ако впоследствие там ще бъде необходимо ново пътно платно.

Гражданинът посочва, че вече е изпратил официално запитване до Община Пловдив и очаква отговор.

Въпросът е особено важен за живеещите в „Кючук Париж“, тъй като завършването на пробива под Централна гара се очаква да промени сериозно движението в района. Дали новата инфраструктура ще осигури необходимите връзки и ще разпредели трафика или ще създаде нови тесни места, предстои да стане ясно с приключването на строителството.