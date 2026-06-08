Ще поевтинеят ли храните? Големите вериги обявиха „кошница с грижа“ с намаления до 30%

Лидл, Кауфланд, Билла и още пет гиганта в търговията пускат мащабна инициатива, която може да промени цените на основните продукти за месеци напред

Голямата тема в момента: ще усетим ли реално по-евтини сметки в магазина?

Осем от най-големите търговски вериги у нас обявиха старта на нова инициатива с гръмкото име „Кошница с грижа“, която обещава нещо, което потребителите чакат отдавна – по-ниски цени на основни хранителни продукти, и то за продължителен период.

Според първоначалната информация, част от стоките може да поевтинеят с между 15% и 30% – поне за следващите шест месеца.

Какво всъщност представлява „кошницата“?

Идеята е проста, но амбициозна: големите вериги да отделят специална група основни продукти с намалени търговски надценки, като фокусът пада и върху българското производство.

Инициативата беше представена в Министерския съвет с участието на правителството и представители на сектора.

Министърът на икономиката Александър Пулев заяви, че очакванията са именно там – 15–30% спад при част от продуктите, което звучи добре на фона на последните години на поскъпване.

Кои вериги участват?

В „кошницата“ се включват някои от най-големите играчи на пазара:

Lidl

Kaufland

Billa

Metro

Fantastico

CBA

DAR

Minimart

Важно уточнение: всяка верига сама решава какви продукти ще включи и кога точно започва.

Кога започва всичко?

Някои магазини вече действат, други тепърва се включват през юни:

Kaufland и Fantastico – вече стартирали с десетки продукти

и – вече стартирали с десетки продукти Metro – от 10 юни с над 100 артикула, после до 150+

– от 10 юни с над 100 артикула, после до 150+ Minimart – от 15 юни

– от 15 юни Billa – от 18 юни с над 100 продукта

– от 18 юни с над 100 продукта DAR – 28 основни продукта с дългосрочни намаления

– 28 основни продукта с дългосрочни намаления Lidl – включва не само храни, но и перилни препарати

Какво означава това за клиентите?

От веригите уверяват, че това не е заместител на стандартните промоции, а допълнение към тях.

Целта е потребителите по-лесно да разпознават базови продукти на по-добри цени – без да обикалят половин магазин.

Има и въпросителни

Все още не е ясно:

кои точно продукти ще влязат в „кошницата“

какви ще са реалните крайни цени

и дали ефектът ще се усети еднакво във всички магазини

Очаква се още в следващите дни по рафтовете да се появят първите артикули със специално обозначение.

Дали това е реален удар срещу високите цени или просто добре опакована маркетингова кампания – предстои да разберем още това лято.