Лидл, Кауфланд, Билла и още пет гиганта в търговията пускат мащабна инициатива, която може да промени цените на основните продукти за месеци напред
Голямата тема в момента: ще усетим ли реално по-евтини сметки в магазина?
Осем от най-големите търговски вериги у нас обявиха старта на нова инициатива с гръмкото име „Кошница с грижа“, която обещава нещо, което потребителите чакат отдавна – по-ниски цени на основни хранителни продукти, и то за продължителен период.
Според първоначалната информация, част от стоките може да поевтинеят с между 15% и 30% – поне за следващите шест месеца.
Какво всъщност представлява „кошницата“?
Идеята е проста, но амбициозна: големите вериги да отделят специална група основни продукти с намалени търговски надценки, като фокусът пада и върху българското производство.
Инициативата беше представена в Министерския съвет с участието на правителството и представители на сектора.
Министърът на икономиката Александър Пулев заяви, че очакванията са именно там – 15–30% спад при част от продуктите, което звучи добре на фона на последните години на поскъпване.
Кои вериги участват?
В „кошницата“ се включват някои от най-големите играчи на пазара:
- Lidl
- Kaufland
- Billa
- Metro
- Fantastico
- CBA
- DAR
- Minimart
Важно уточнение: всяка верига сама решава какви продукти ще включи и кога точно започва.
Кога започва всичко?
Някои магазини вече действат, други тепърва се включват през юни:
- Kaufland и Fantastico – вече стартирали с десетки продукти
- Metro – от 10 юни с над 100 артикула, после до 150+
- Minimart – от 15 юни
- Billa – от 18 юни с над 100 продукта
- DAR – 28 основни продукта с дългосрочни намаления
- Lidl – включва не само храни, но и перилни препарати
Какво означава това за клиентите?
От веригите уверяват, че това не е заместител на стандартните промоции, а допълнение към тях.
Целта е потребителите по-лесно да разпознават базови продукти на по-добри цени – без да обикалят половин магазин.
Има и въпросителни
Все още не е ясно:
- кои точно продукти ще влязат в „кошницата“
- какви ще са реалните крайни цени
- и дали ефектът ще се усети еднакво във всички магазини
Очаква се още в следващите дни по рафтовете да се появят първите артикули със специално обозначение.
Дали това е реален удар срещу високите цени или просто добре опакована маркетингова кампания – предстои да разберем още това лято.
Един коментар
Всички предупреждения, че цените ще са колкото е било числото в лева толкова в евро, т.е. двойно се потвърждава всеки ден! Вижте например пресните картофи колко струват сега!