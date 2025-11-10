Ще отписват служебно за отсъствия от детска градина и ясла в Пловдив

Разширява се кръгът на децата, които се приемат без класиране, а свободните места вече ще са видими само онлайн, предвиждат промени в Наредбата за прием

Община Пловдив предлага сериозен пакет от промени в Наредбата за записване, отписване и преместване в общинските ясли и детски градини. Проектът е публикуван за обществено обсъждане и включва както технически уточнения, така и съществени корекции, които пряко засягат родителите и начина на прием.

Основни промени и ефектът върху родителите:

• Разширява се кръгът на децата, които се приемат без класиране – родители на деца, настанени при роднини или близки, както и на деца с незабавна защита, вече няма да се тревожат за конкуренцията при приема.

• Информацията за свободните места вече ще бъде само онлайн – улеснява достъпа и прозрачността, но изисква родителите да следят сайта редовно, вместо да се информират на място.

• Предучилищното става задължително от 4-годишна възраст – родителите ще трябва да планират посещението на детската градина по-рано, за да осигурят подготовката на децата за училище.

• Ежегодно потвърждаване на записването – добавя допълнителна административна стъпка за родителите, но гарантира сигурно място за детето.

• Забрана за двойни регистрации с ЛНЧ и ЕГН – премахва риска от административни грешки и злоупотреби, което ще улесни родителите в проверката на статуса на детето.

• Социалните критерии ще важат само за социалните места – родителите трябва да имат предвид, че общият прием вече няма да се влияе от социален статус, което прави процеса по-прозрачен, но някои семейства могат да се окажат с по-нисък приоритет.

• Служебно отписване при дълго отсъствие – родителите ще трябва да внимават за продължителните отсъствия на децата, за да не загубят мястото.

• Обновени формуляри и приложения – по-ясни и лесни за попълване, което улеснява административните процедури за родителите.

Проектът цели повече точност, прозрачност и контрол в системата за прием, а част от измененията премахват стари практики, създаващи объркване или възможност за заобикаляне на правилата.

Пълни подробности за най-важните предстоящи промени за прием в детски ясли и градини в Пловдив:

Действащо правило Предложение в проекта Какво се променя / ефект Определени групи деца се приемат без класиране (ДГ „Елица“, деца под закрила, деца с международна закрила). Добавят се деца, настанени при роднини/близки, и деца с незабавна защита по ЗЗДН. Разширява се кръгът на деца с прием без електронно класиране. Термин „трета/четвърта подготвителна група“. Премахва се „подготвителна“. Актуализация на терминологията. Публикуване на свободните места: електронна система + табла в ДГ. Остава само публикуване в електронната система. Премахват се хартиените табла; централизирана онлайн информация. Приоритет за деца от 5-годишна възраст (задължително образование от 5 г.). Приоритет от 4-годишна възраст (нова законова рамка). Съобразяване със ЗПУО – предучилищното става задължително от 4 г. Училищата имат подготвителни групи без уточнение за възраст. Определя се, че училищата приемат само 5- и 6-годишни. Ясно разграничение между училищни и детски градини. Записване при самостоятелна организация без уточнение за периодичност. Записването е „за всяка учебна година поотделно“. Въвежда се ежегодно административно подновяване. Заявленията остават активни през годината. Старите заявления за деца 3–7 г. се анулират при старта на новата кампания. Изчиства системата от „стари“ или невалидни заявления. Възможност кандидатите да използват ЛНЧ въпреки наличие на ЕГН. Деца с ЕГН могат да кандидатстват само с ЕГН. Ограничават се дублирания и злоупотреби. Документите важат без уточнение към кое класиране. Документите важат за класирането, „в което участва“. Изчиства се двусмислието при валидност на документите. Смесване на класиране по общ ред и социални критерии. Социалните критерии важат само при кандидатстване за социални места. По-ясна логика в класиранията. Липсва текст за СОП при първоначален прием. СОП критерий не важи при първоначален прием (оценка след записване). Предотвратява злоупотреби и фалшиви заявки за СОП. Гъвкаво класиране между групите без ясно разграничение. Въвежда се правило, че за първите класирания децата 3–4 г. се класират само в своята група. По-ясно подреждане и равнопоставеност при най-натоварените класирания. Публикация на резултати: система + табла. Само в системата; уведомяване по имейл или лично. Централизирано онлайн известяване. Лични карти за двамата родители задължително. Изискват се само при поискване. Олекотява административната тежест. „Родителя“. „Родителите“. Изравнява се с други текстове. Липса на ясна процедура при продължително отсъствие. Въвежда се служебно отписване: 2 месеца (II–IV група) и 30 дни (ясли/първа група). Въвежда се контрол върху свободните места и посещаемостта. Времето на ваканциите не е уточнено. Изключва се от срока за отсъствие. По-справедливо изчисление. Стари приложения и формуляри. Приемат се изцяло нови Приложения № 1–3. Обновени, по-ясни и функционални документи. Непрецизирани дефиниции. Добавят се уточнения и дефиниции (напр. „детски заведения“). Изчистване на правната терминология.

За родителите това означава по-ясни правила, по-малко объркване и гаранция, че детето им ще бъде прието според актуалните критерии, но също така изисква активно следене на срокове и онлайн информация.