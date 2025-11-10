Ще отписват служебно за отсъствия от детска градина и ясла в Пловдив
Разширява се кръгът на децата, които се приемат без класиране, а свободните места вече ще са видими само онлайн, предвиждат промени в Наредбата за прием
Община Пловдив предлага сериозен пакет от промени в Наредбата за записване, отписване и преместване в общинските ясли и детски градини. Проектът е публикуван за обществено обсъждане и включва както технически уточнения, така и съществени корекции, които пряко засягат родителите и начина на прием.
Основни промени и ефектът върху родителите:
• Разширява се кръгът на децата, които се приемат без класиране – родители на деца, настанени при роднини или близки, както и на деца с незабавна защита, вече няма да се тревожат за конкуренцията при приема.
• Информацията за свободните места вече ще бъде само онлайн – улеснява достъпа и прозрачността, но изисква родителите да следят сайта редовно, вместо да се информират на място.
• Предучилищното става задължително от 4-годишна възраст – родителите ще трябва да планират посещението на детската градина по-рано, за да осигурят подготовката на децата за училище.
• Ежегодно потвърждаване на записването – добавя допълнителна административна стъпка за родителите, но гарантира сигурно място за детето.
• Забрана за двойни регистрации с ЛНЧ и ЕГН – премахва риска от административни грешки и злоупотреби, което ще улесни родителите в проверката на статуса на детето.
• Социалните критерии ще важат само за социалните места – родителите трябва да имат предвид, че общият прием вече няма да се влияе от социален статус, което прави процеса по-прозрачен, но някои семейства могат да се окажат с по-нисък приоритет.
• Служебно отписване при дълго отсъствие – родителите ще трябва да внимават за продължителните отсъствия на децата, за да не загубят мястото.
• Обновени формуляри и приложения – по-ясни и лесни за попълване, което улеснява административните процедури за родителите.
Проектът цели повече точност, прозрачност и контрол в системата за прием, а част от измененията премахват стари практики, създаващи объркване или възможност за заобикаляне на правилата.
Пълни подробности за най-важните предстоящи промени за прием в детски ясли и градини в Пловдив:
|Действащо правило
|Предложение в проекта
|Какво се променя / ефект
|Определени групи деца се приемат без класиране (ДГ „Елица“, деца под закрила, деца с международна закрила).
|Добавят се деца, настанени при роднини/близки, и деца с незабавна защита по ЗЗДН.
|Разширява се кръгът на деца с прием без електронно класиране.
|Термин „трета/четвърта подготвителна група“.
|Премахва се „подготвителна“.
|Актуализация на терминологията.
|Публикуване на свободните места: електронна система + табла в ДГ.
|Остава само публикуване в електронната система.
|Премахват се хартиените табла; централизирана онлайн информация.
|Приоритет за деца от 5-годишна възраст (задължително образование от 5 г.).
|Приоритет от 4-годишна възраст (нова законова рамка).
|Съобразяване със ЗПУО – предучилищното става задължително от 4 г.
|Училищата имат подготвителни групи без уточнение за възраст.
|Определя се, че училищата приемат само 5- и 6-годишни.
|Ясно разграничение между училищни и детски градини.
|Записване при самостоятелна организация без уточнение за периодичност.
|Записването е „за всяка учебна година поотделно“.
|Въвежда се ежегодно административно подновяване.
|Заявленията остават активни през годината.
|Старите заявления за деца 3–7 г. се анулират при старта на новата кампания.
|Изчиства системата от „стари“ или невалидни заявления.
|Възможност кандидатите да използват ЛНЧ въпреки наличие на ЕГН.
|Деца с ЕГН могат да кандидатстват само с ЕГН.
|Ограничават се дублирания и злоупотреби.
|Документите важат без уточнение към кое класиране.
|Документите важат за класирането, „в което участва“.
|Изчиства се двусмислието при валидност на документите.
|Смесване на класиране по общ ред и социални критерии.
|Социалните критерии важат само при кандидатстване за социални места.
|По-ясна логика в класиранията.
|Липсва текст за СОП при първоначален прием.
|СОП критерий не важи при първоначален прием (оценка след записване).
|Предотвратява злоупотреби и фалшиви заявки за СОП.
|Гъвкаво класиране между групите без ясно разграничение.
|Въвежда се правило, че за първите класирания децата 3–4 г. се класират само в своята група.
|По-ясно подреждане и равнопоставеност при най-натоварените класирания.
|Публикация на резултати: система + табла.
|Само в системата; уведомяване по имейл или лично.
|Централизирано онлайн известяване.
|Лични карти за двамата родители задължително.
|Изискват се само при поискване.
|Олекотява административната тежест.
|„Родителя“.
|„Родителите“.
|Изравнява се с други текстове.
|Липса на ясна процедура при продължително отсъствие.
|Въвежда се служебно отписване: 2 месеца (II–IV група) и 30 дни (ясли/първа група).
|Въвежда се контрол върху свободните места и посещаемостта.
|Времето на ваканциите не е уточнено.
|Изключва се от срока за отсъствие.
|По-справедливо изчисление.
|Стари приложения и формуляри.
|Приемат се изцяло нови Приложения № 1–3.
|Обновени, по-ясни и функционални документи.
|Непрецизирани дефиниции.
|Добавят се уточнения и дефиниции (напр. „детски заведения“).
|Изчистване на правната терминология.
За родителите това означава по-ясни правила, по-малко объркване и гаранция, че детето им ще бъде прието според актуалните критерии, но също така изисква активно следене на срокове и онлайн информация.
С една дума, украинчетата ще са с предимство