Стартира третото издание на Station Street Festival

За трета поредна година пловдивчани и гости на града са поканени на ул.”Иван Вазов” между 4 и 8 септември, където ще могат да се насладят на богата музикална програма на Station Street Festival. На сцената, която вече е разположена на бившата улица „Станционна“, ще имаме удоволствието да чуем родни имена като Scarlet, TDK, Tlen, Nicka, Arika Adams, Yanichka Nushi, Heptagram, Lunikk, Roots Rocket и Цар Плъх.

Хедлайнери в първата вечер на фестивала Station Street 04.09 ще бъде френското трио ACID ARAB. Появявайки се преди десет години от транс-културния котел, наречен Париж, мощният френско-алжирски колектив се ражда от срещата между Пиер-Ив Казанова, Никола Борн, Ерве Карвальо, Гидо Миниски и Кензи Бурас. Със своя опияняващ микс от остра западна електронна музика и източни звуци и вокали, те омагьосват фестивалите и клубните сцени по целия свят.

Освен пъстрата и богата музикална програма, фестивалът ще предложи на своите посетители широка гама от съпътстващи събития, активности и атракции. На територията на Station Street Festival ще откриете кът за детски спортни занимания в двора на музикално училище “Добрин Петков”, ще се потопите в историята на тютюневия град със специално подготвени архитектурни разходки, организирани от Free Plovdiv Tour и Фондация „Български архитектурен модернизъм”, ще се докоснете до магията на ЛАРП, демонстрирана от Lore Nomads в тяхната обособена фестивална вселена до Народна библиотека “Иван Вазов”, ще се потопите в кулинарния свят на шеф Петко Шаранков и неговите апетитни демонстрации и ще имате възможността да чуете вълнуващи разговори на теми като култура, музика, киберсигурност, наука, кулинария и др. в телевизионното студио на Station Street Festival.

