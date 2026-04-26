Старият град продължава да бъде един голям паркинг

Стоплянето на времето и повишаването на атрактивността на Пловдив като туристическа дестинация отново върна наплива на автомобили на всякакви необичайни места в центъра на града. От политиката на управление на движението най-много страда старинната градска част, която и този уикенд се превърна в един огромен паркинг.

Автомобили, паркирани по всякакви места и видимо унищожаващи историческия калдъръм превзеха цялото трихълмие, а на места преминаването на пешеходци е значително затруднено.

Подобна е ситуацията и в други зони на града, като масово не се спазват правилата за паркиране върху тротоари, зелени площи, забраната да се паркира в ляво на платното по посока на движението и др.