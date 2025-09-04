АктуалноБизнесБългарияИграчкиНовини

Срив в услугите на Google

11:01ч, четвъртък, 4 септември, 2025
2 275 Преди по-малко от минута

Съобщения за тотален срив във всички услуги на Google валят от множество точки на света. Не са налични включително търсене, Maps и други услуги.

Според сайта Down Detector проблем наистина има и той явно е глобален, съобщава mobilebulgaria.com.

