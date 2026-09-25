АктуалноБизнесГласовеИмоти в ПловдивНовиниОбщина Пловдив

Срещата за Марица-юг остана двустранна, инвеститорът не дойде

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 15:51ч, петък, 25 септември, 2026
3 209 2 минути
среща на кмета с протестиращите от марица юг

Протестиращите и кметът обсъдиха казуса, нов разговор с инвеститора е насрочен за понеделник

Срещата за спорния имот на бул. „Марица-юг“ в Община Пловдив днес остана двустранна. На нея разговаряха кметът Костадин Димитров и представители на протестиращите, докато поканеният представител на инвеститора Атанас Даракчиев е отказал да присъства, съобщиха гражданите след разговора.

Кметът отново е уверил протестиращите, че ще търси възможност за решение на казуса. По време на срещата е насрочен и нов разговор за понеделник, на който отново ще бъде поканен инвеститорът.

„Срещата не беше тристранна, а двустранна. Ние сме хора, които искаме да седнем и да разговаряме, а не да се бием. Инвеститорът можеше да дойде и да разговаряме като нормални, цивилизовани хора“, заявиха протестиращите след срещата.

По думите им засега няма конкретно решение за бъдещето на имота.

„Преговорите продължават, нямаме конкретно решение и взети мерки какво да се случва. Имахме адвокати, наши представители, те ще продължат разговорите и юридически да се стигне до решение. Ние като граждани няма да се откажем“, заявиха още те.

Документите ще бъдат разгледани от специалисти

По време на срещата е обсъдена и документацията по казуса. На протестиращите е дадена възможност да я прегледат и да я обсъдят със специалисти в областта на строителството и правото.

„Даде се възможност да прегледаме и обсъдим документацията със специалистите, защото кметът не е тесен специалист в правото и строителството. Поставиха се въпросите, в момента от специалистите зависи да намерим някакво разрешение“, каза адвокатът на протестиращите Пенка Бозукова.

Така след днешния разговор предстои по-подробен преглед на документите, свързани с имота и инвестиционното намерение.

Какво искат протестиращите

Спорът е за частен имот с площ 535 кв. м в района на бул. „Марица-юг“, между 16-етажните блокове №146А и №148 и в близост до две детски площадки.

На протеста в сряда жителите поискаха теренът да остане зелена площ и настояха Община Пловдив да го придобие.

Те изразяват и опасения за въздействието на бъдещото строителство върху съседните жилищни блокове заради особеностите на терена и близостта до река Марица. Твърдението, че сградите могат да пропаднат заради подвижни пясъци, е опасение на протестиращите, а не установен към момента строителен или геоложки факт.

Още в сряда кметът съобщи пред гражданите, че инвеститорът е предложил определена сума, срещу която Общината да придобие терена. Размерът на предложението не беше обявен.

Междувременно протестиращите продължават да настояват за разговор и решение, което да не допуска застрояване на пространството. Миналата седмица те стигнаха и до жива верига пред строителната техника, опитала да влезе в имота.

Следващият разговор, на който отново е поканен инвеститорът, е насрочен за понеделник.

Тагове
Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 15:51ч, петък, 25 септември, 2026
3 209 2 минути
Photo of Таня Грозданова

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по… More »

3 коментари

  1. Explore diverse entertainment categories and discover interesting online collections through a simple browsing experience. visitors can navigate popular topics, explore fresh selections, and find content that suits their individual preferences. badwap xxx offers a convenient destination for discovering different entertainment options, helping users explore available collections with straightforward navigation and enjoy a more accessible online experience

    Отговор

  2. Explore our curated collection of intimacy, wellness, and personal-care products created specifically for men. from practical essentials to enjoyable personal products, discover thoughtfully selected options designed to support confidence, comfort, relaxation, and a more personalized approach to everyday well-being.

    Отговор

  3. Looking to expand your intimate collection? explore thecuddlehub for thoughtfully selected accessories and discover a whip that suits your style. browse attractive options, compare designs, and shop online for personal products that bring more variety and choice to your shopping experience.

    Отговор

Вашият коментар

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button
Изпрати новина