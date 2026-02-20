Спряха незаконно къртене на скали на Бунарджика

Полиция и служители на район „Централен“ спряха незаконно разрушаване на скали в подножието на Бунарджика. Става въпрос за нерегламентирани дейности в частен имот на ул. „Данаил Николаев“ 41, където през целия ден днес с тежка техника е бил унищожаван скален масив от хълма.

Още сутринта екип на районната администрация се е отзовал на място след получен сигнал, но служителите са били изгонени от работниците, които категорично отказали да представят каквито и да било документи. За общинските инспектори обаче ситуацията е била повече от ясна – незаконни дейности по обрушаване на тепето след събаряне на стара постройка в имота.

Оказало се е, че собственикът на парцела има разрешение единствено за премахване на старата сграда, но не и за строителни или изкопни работи, още по-малко за унищожаване на част от природната забележителност.

След първата безрезултатна проверка дейностите в имота продължили. В ранния следобед служители на район „Централен“ се върнали на място с полицейски екип, при което работата била преустановена.

Когато униформените пристигнаха, на място бе и репортер на „Под тепето“. Полицаите завариха изкопни дейности, множество изкъртени скални останки и установили работник, който в този момент товарел обрушените камъни в тежкотоварен камион – също незаконно паркиран върху тротоара. С две думи – органите на реда се чудеха от кое нарушение да започнат.

По-късно на място бяха повикани представители на фирмата, извършваща изкопните и разрушителните дейности. Собственикът на терена се оказа извън България. Става дума за жена, на чието име има издадено тротоарно право за демонтажа на старата къща, но нищо повече.

Всички замесени по веригата ще бъдат санкционирани със сериозни административни наказания.