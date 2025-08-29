Спряха изгарянето на животински трупове край Пловдив

Преустановено е изгарянето на дребни преживни животни край Пловдив. Площадката на бившия екарисаж е почистена и дезинфекцирана. Това стана ясно на поредното заседание на Областната епизоотична комисия. Обстановка в Пловдивска област остава динамична заради шарката по дребните преживни животни и отделни огнища на птичи грип.

„През изминалата седмица са установени три огнища на инфлуенца А (грип) и всички те са на територията на община Раковски по сигнали от страна на собствениците. Трите огнища вече са приключени“, заяви директорът на ОДБХ-Пловдив д-р Чавдар Чавдаров по време на заседанието. По думите му с цел недопускане на разпространението на болестта се осъществява епизоотично проучване, следи се за движенията на домашни птици, продукти и фуражи. Основните мерки за ограничаване на заболяването включват отглеждане на птиците на закрито, съхраняване в затворени помещения, без достъп на диви птици и гризачи, на фуражите, с които ще се изхранват.

Стриктно проследяване на произхода на новозакупени птици и тяхното здравословно състояние, както и почистване и дезинфекция на влизащите и излизащите транспортни средства. Стопаните, чиито стада са умъртвени във връзка с констатиране на заболяването инфлуенца по птиците, имат право на компенсация по законоустановения ред.

Със своя заповед от 26 август БАБХ удължи мерките за превенция и контрол на шарката по дребните преживни животни. „Целта е да се гарантира устойчивост на процеса по намаляване броя на огнищата“, обясни д-р Чавдаров. Ветеринарните власти продължават да следят обстановката и

призовават всички животновъди да спазват стриктно въведените мерки за биосигурност. При съмнение за заболяване или повишена смъртност незабавно да информират ветеринарните лекари. Към този момент констатираните огнища на шарка в област Пловдив са 119, засегнати са

около 11 800 дребни преживни животни.

Областният управител ще изпрати писмо до всички кметове на общини, в което се настоява за свикване на заседания на Общинските епизоотични комисии. На тях трябва да бъдат набелязани превантивни мерки за неразпространението на инфлуенцата по птиците и превенция на шарката при овцете и козите, съобщи заместник областният управител.