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Пари от залози в основата на конфликта между Филипов и Мегерев

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 17:38ч, неделя, 4 октомври, 2026
1 843 1 минута

Неуредени финансови взаимоотношения с пари от спортни залози седят в основата на конфликта между убития бизнесмен Илиян Филипов и обвиняемия за тежкото престъпление Славчо Мегерев. Това стана ясно днес, в определението на съдия Петко Минев, в което той описа хронологията и механизма на покушението, както и най-вероятния мотив за смъртоносния един изстрел в главата на бизнесмена.

Съдия Минев остави в ареста Славчо Мегерев като посочи, че на базата на събраните доказателства може да се направи обосновано предложение, че именно той е убиецът на Филипов, като престъплението е извършено предумишлено.

Славчо Мегерев мълчи пред разследващите и съда, оръжието на убийството още не е открито

Съдията се съгласи със защитата на Мегерев, че няма преки свидетели на покушението, не е открито и оръжието на убийството. Но посочи, че има веригата от косвени доказателства, които са взаимно допълващи се и на база тези връзки няма подозрение, че е възможно друг да е автор на убийството на финансовия благодетел на Ботев, освен обвиняемия.

Очаквайте подробности!

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Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 17:38ч, неделя, 4 октомври, 2026
1 843 1 минута
Photo of Ивайло Дернев

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето.… More »

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