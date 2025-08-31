Спор за името на улица в Стария град

В Пловдив има две улици, носещи името на възрожденеца Константин Муравенов. Управата на града представя предложение за преименуване на по-старата

Темата предизвиква обществен дебат, не само за съхраняването на историческата топонимия, но и за приоритизирането на реалните инфраструктурни и обществени проблеми в архитектурно-историческия резерват

Предложение, поставено за обсъждане от Община Пловдив, за смяна на името на ул. „Константин Муравенов“ с това на проф. Йордан Вакарелски, предизвика недоволство сред местни жители и пловдивчани, загрижени за културното наследство.

В писмо до редакцията ни те посочват, че улицата в Стария град носи това име от над 40 години, кръстена е на възрожденския търговец и хронист Константин Муравенов, и смяната би нарушила историческата логика на Стария град. Освен това те изтъкват нерешени проблеми като свлачище под Рахат тепе, липса на сметопочистване, нерегулирано паркиране и ограничен контрол от общинска охрана.

Предложението за смяната на името идва от ректора на Аграрния университет – доц. д-р Боряна Иванова. В мотивите си Академичният съвет посочва, че проф. Вакарелски (1919–1990) е български аграрен инженер, преподавател и пионер в механизацията на селското стопанство, основател на катедра „Механизация на земеделието“ и автор на над 80 труда, включително изобретения като ротационни органи за окопаване и иновации, свързани с аеродинамиката и пневматиката. Името му е предложено за улицата в район „Централен“ с цел да се почете неговият принос и да се коригира объркване, свързано с факта, че в Пловдив съществуват две улици с почти идентични имена – „Константин Муравенов“ в „Централен“ и „Константин Моравенов“ в район „Западен“. Улицата в „Западен“ е много по-нова и се намира в района на младия комплекс до Мол Пловдив. Факт е, че макар с една буква разлика и двете улици са кръстени на Константин Душков Моравенов – общественик от българското Възраждане.

ул. „Константин Моравенов“ в район „Западен“ е създадена с Решение № 342 на Об С, взето с протокол № 13 от 28.07.2016 г.

ул. „Константин Муравенов“ в Стария град, която носи това име от над 40 години, не може да бъде открита в Google maps, тъй като е недостъпна за автомобили

Кой е Константин Д. Моравенов четете още в Апокрифна книга за Пловдив, спасила България в арбитражен процес на ООН

В сигнал до медиятя ни местни жители и общественици изразяват няколко аргумента срещу смяната на името:

Историческа достоверност: Константин Муравенов е важна фигура от Възраждането, а смяната би заличила коректното изписване на фамилията и би противоречала на академичния консенсус за историческата идентичност. Утвърдено име: Улицата носи това име от над 40 години и е част от културната памет и идентичността на Стария град. Тематична неприложимост: Старият град е своеобразен „пантеон“ на възрожденци и просветители от XIX век. Името на инженер от XX век не кореспондира с духа и историята на квартала. Практически аргументи: Жителите твърдят, че съществуването на различни форми на името не е създало объркване през годините, а смяната би довела до административни затруднения. Локална идентичност и социален ефект: Смяната би създала усещане за загубена идентичност сред живущите и би игнорирала нерешените проблеми на улицата – свлачище, нерегулирано паркиране, липса на редовно сметопочистване и контрол от общинска охрана. Сигурност и инфраструктура: На улицата се събират групи младежи, употребяващи алкохол и цигари, съществува риск от пожар, а до момента общината не предприема мерки за безопасност и поддръжка.

Гражданите подчертават, че Общинският съвет на Пловдив е допуснал странната ситуация двете улици да носят имена на един и същи възрожденец – едната от десетилетия в Стария град, а другата в новия жилищен район до Мол Пловдив. Това поражда въпроси за административната логика и прилагането на топонимичните правила в града.

„Считаме, че тази промяна на име на улица в стария град е неоправдана, ще създаде объркване, както и противоречи с всякаква устройствена логика“, коментира адв. Петър Стойчев.

Недоволните граждани завършват сигнала си с категорично становище, че приоритетите на общината следва да бъдат насочени към съхраняване на историческата идентичност и решаване на реалните проблеми на Стария град.