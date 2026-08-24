Част от влаковете се отменят, други ще бъдат отклонени или ще пътуват с променено разписание между 24 и 28 август
На 24 август от 5:20 до 10:50 часа ще бъде преустановено движението по първи коловоз и от първи до шести челни коловози на гара Пловдив.
В този часови диапазон ще бъдат отменени всички влакове по направлението Пловдив – Филипово – Пловдив. Засегнати са пътническите влакове 81201, 81202, 82201, 82202, 82204, 82271, 82280 и 80110.
За пътниците от отменените композиции ще бъдат осигурени автобуси, които ще обслужват направлението Филипово – Пловдив – Филипово.
Нощни промени на 26, 27 и 28 август
Заради необходимостта от изключване на напрежението в контактната мрежа между Тодор Каблешков – Пловдив – Крумово и в гара Пловдив, на 26 срещу 27 август и на 27 срещу 28 август, между 23:20 и 5:20 часа, ще има промени в движението на някои влакове.
Бързият влак 8657 София – Варна през Пловдив ще тръгва от Централна гара София по-рано – в 19:45 часа, вместо в 21:00 часа. В Пловдив той ще пристига в 22:41 часа, вместо в 23:56 часа, а във Варна – в 5:35 часа.
Бързите влакове 8626 Бургас – София и 8627 София – Бургас ще бъдат отклонени по маршрут Бургас – Филипово – Карлово – Искър – София и обратно.
Влак 8627 ще потегля от София в 22:45 часа, а 8626 – от Бургас в 22:05 часа.
Осигурени са допълнителни влакове и автобуси
За пътниците по направлението Елин Пелин – Ихтиман – Костенец – Септември – Пазарджик – Тодор Каблешков – Пловдив и обратно ще бъдат осигурени допълнителни бързи влакове – 8697 София – Септември – Тодор Каблешков и 8696 Тодор Каблешков – Септември – София.
В участъка между Тодор Каблешков и гара Филипово пътниците ще бъдат превозвани с автобуси. Те ще осигуряват връзка между гара Филипово и влаковете 8627 и 8626.
На 27 и 28 август пътническият влак 80101 Пловдив – Ямбол ще бъде отклонен през гарите Филипово и Скутаре.
В същите дни пътниците от влаковете 19201 Пловдив – Асеновград и 19202 Асеновград – Крумово ще бъдат превозвани с автобуси.
От БДЖ препоръчват пътниците да проверяват актуалните разписания преди пътуване. Информация може да бъде получена от електронния пътеводител на официалната страница на дружеството, на билетните каси и гишетата „Информация“, както и на националния информационен телефон 02 931 11 11.
Един коментар
По-ранното тръгване на влак 8657 със сигурност ще slope 2 изисква малко повече планиране, но подобни мерки са важни за безопасното извършване на ремонтните дейности.