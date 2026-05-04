„Спасената“ автогара „Север“ – без заплати, в мухъл и с празна сграда от години (Фоторепортаж)

340 карти само за Раковски в последните дни, докато вътре системата се разпада

Автогара „Север“ в Пловдив се оказа в центъра на остър парадокс. В деня на протест срещу затварянето ѝ от общината обявиха, че автогарите остават – Кметът на Пловдив: Автогарите няма да затварят. Проверка на „Под тепето“ показва по-сложна картина.

От началото на месец февруари автогарата не функционира пълноценно, но пероните не са празни – автобуси продължават да минават, макар и при силно ограничена организация. В същото време двуетажната сграда на обекта стои на практика неизползваема от години.

340 карти за два дни – преди сривa

В последните дни на април, непосредствено преди обявеното второ спирането на дейността, на автогарата са издадени около 340 абонааменти карти само за направлението до и от Раковски. Почти всички от тях са на ученици.

Това показва, че обектът е обслужвал сериозен пътникопоток до последно – въпреки липсата на яснота какво предстои.

„През последните два дни на април издавахме масово карти – близо 340 за Раковски“, разказа служителка пред репортера ни.

„Четири месеца без заплати“

Зад транспортния казус стои и социален проблем.

Служители твърдят, че не са получавали възнаграждения от четири месеца, а ваучери за храна – от повече от година.

„Четири месеца не сме взимали заплати. Накрая може и да не ни ги дадат.“

Въпреки това по-голямата част от тях продължават да идват на работа, за да поддържат минимална дейност.

Сграда в разпад

Вътрешността на автогарата разкрива картина на дългогодишно занемаряване:

силна влага и мухъл

течове от покрива

пропаднали настилки

компрометирани конструкции

„Мирише ужасно. Това е от години“, казват работещите.

По думите им проблемите се трупат от години. С намаляването на курсовете от пандемията, промените в законите и кризаатаа с транспортната свързаност на Пловдив и съседните сателитни общини. Конструктивните компрометирания в сградата започнали още при строежа на съседния хипермаркет и продължили т. г. със събарянето на администртивната ѝ част. Сега администрацията и диспечерите работят в строителен контейнер до бензиностанцията.

Протест и политически обрат

Припомняме, че по-рано в неделя десетки пловдивчани излязоха на протест с искания за ясна транспортна политика и предупреждения за хаос – „Не бутайте автогарата!“ Протест срещу затварянето на „Север“ събра десетки пловдивчани. Часове по-късно кметът обяви, че автогарите няма да бъдат затваряни и ще се търси алтернатива, включително около жп гара Филипово..

Имотът – големият въпрос

Паралелно остава неяснотата около бъдещето на терена.

Служители споделят, че чуват различни версии за сделки и инвеститори, без официална информация. Това идва на фона на вече известни инвестиционни намерения в района на Филипово. В интервю за Под тепето още през месец януари бизнесменът Веселин Дошков обяви:

„На мястото на автогара „Север“ предстои строителство на жилищни сгради, като проектът ще се реализира заедно с други инвеститори – собственици на съседни имоти„

„Няма да затваря“ – но как ще работи?

Днешната ситуация оставя отворени ключови въпроси:

как ще функционира автогарата при това състояние

ще получат ли служителите дължимите си заплати

и какво реално означава „няма да затваря“

Защото на практика автогара „Север“ днес работи на ръба – между остатъчна дейност отвън и разпад отвътре.

Галерия и корица: Stanimir Petkov Photosmile