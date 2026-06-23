Соня Йончева събира световни звезди и първите „Тракийски награди“ в Античния театър за старт на Opera Open 2026

Първите „Тракийски награди за класическа музика“ ще отличат Буачидзе, Орлински, Иванов, Петкова и още имена от световната сцена

Пловдив посреща световни звезди, блясък и първите „Тракийски награди за класическа музика“ за откриването на Opera Open 2026 на Античния театър. На 23 юни сцената в Старинен Пловдив ще събере имена като Буачидзе, Орлински, Иванов и Марта Петкова в гала вечер с участието на Соня Йончева и Оркестъра на Опера Пловдив.

Откриване на Opera Open 2026 в Античния театър

Пловдив се готви за една от най-бляскавите музикални вечери на годината. На 23 юни Античният театър ще бъде сцена на официалното откриване на фестивала Opera Open 2026 – с церемония по връчване на първите международни „Тракийски награди за класическа музика“, последвана от концерт на лауреатите и изявени световни артисти.

Първите „Тракийски награди за класическа музика“

Оперната прима Соня Йончева, която стои зад инициативата, обяви лично от САЩ чрез видео послание лауреатите на отличията по време на пресконференция в Община Пловдив. Новите награди събират на една сцена имена от световната класическа сцена и български артисти с международно признание.

Световни звезди на една сцена в Пловдив

Сред отличените са грузинското мецосопрано Екатерине Буачидзе, носителка на конкурса „Опералия“ 2025, която печели приза „Дебют на годината“, както и българският пианист Емануил Иванов, отличен като „Млад артист на годината“.

Наградата „Солист (музикант) на годината“ отива при венецуелския тромпетист Пачо Флорес, а „Балетен артист на годината“ – при примабалерината Марта Петкова. Примата на Софийската опера Габриела Георгиева е отличена като „Певица на годината“, а световноизвестният контратенор Якуб Юзеф Орлински – като „Певец на годината“.

Сред отличените са още композиторът Добринка Табакова и режисьорът Вера Немирова, които затвърждават международния характер на новоучредените награди.

Програма и участници в гала концерта

Гала вечерта на Античния театър ще събере плеяда от звезди – сред тях мецосопраното Екатерине Буачидзе, контратенорът Якуб Юзеф Орлински, пианистът Емануил Иванов, тромпетистът Пачо Флорес, примабалерината Марта Петкова, композиторът Добринка Табакова, примата Габриела Георгиева и легендарната Анна Томова-Синтова, която ще бъде почетена в навечерието на своя 85-годишен юбилей.

Концертът ще бъде под диригентството на маестро Диан Чобанов, с участието на Оркестъра и Хора на Опера Пловдив, а сценичната среда е дело на Николина Костова-Богданова. Концертмайстор ще бъде Балаш Шварц.

Фестивалът Opera Open 2026 ще бъде открит с бляскава церемония, която обещава да превърне Античния театър в сцена на световната класическа музика, събирайки артисти от различни поколения и жанрове в една обща вечер.

Билетите за Opera Open се предлагат на касата на Опера Пловдив, на лятната каса на Главната улица, както и онлайн.

Opera Open е част от фестивалната програма на Пловдив – Европейска столица на културата.