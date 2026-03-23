Световната звезда Соня Йончева ще открие тазгодишния фестивал Opera Open па Античния театър с премиера на специален проект. Пловдивското сопрано се завръща към корените си с новата инициатива „Тракийски награди за класическа музика“, в която тя е артистичен директор и с нейната продуцентска компания SY11 Events ръководи процеса по номинации и селекция на отличията. Публиката ще чуе за първи път изпълнения по стихове на Иван Вазов, композирани от друга пловдивчанка- Добринка Табакова, анонсираха от екипа на Соня Йончева на днешното представяне на програмата на Opera Open 2026 в общината. В рамките на събитието бе пуснато и видео обръщение от Щатите на примата по повод предстоящото оперно лято в Пловдив.

Появата на Йончева на сцената ще е част от гала концерт на лауреатите на „Тракийски награди за класическа музика“. На Античния театър ще излязат изявени световни артисти: мецосопраното Екатерине Буачидзе – победителка на конкурса „Опералия“ 2025, звездният контратенор Якуб Юзеф Орлински, виртуозният пианист Емануил Иванов, – венецуелският тромпетист със световна кариера Пачо Флорес, примабалерината Марта Петкова, композиторът с международно признание Добринка Табакова, примата на Софийската опера Габриела Георгиева, както и легендарната българска оперна звезда Анна Томова-Синтова, която ще бъде почетена в навечерието на своя 85-годишен юбилей. Концертът е с участието на Оркестъра и Хора на Опера Пловдив под диригентството на маестро Диан Чобанов, със специалното участие на самата Соня Йончева.

Тазгодишното 13-то издание на Opera Open ще се проведе от 23 юни до 9 септември и ще предложи впечатляваща програма с международно съзвездие от артисти, две оперни премиери и емблематични фестивални заглавия. Освен Йончева почитателите на високото изкуство ще имат шанса да видят и чуят на живо друг знаменит глас- Надин Сиера. Тя ще блесне в ролята на Виолета Валери в „Травиата”, като това ще е първото посещение на сопраното в България. След откриването на сезон 2025/2026 в Метрополитън опера, Сиера ще изпълни ролята на Виолета на престижни сцени в Рим, Виена и на фестивала в Оранж (Франция), преди да се срещне с публиката на Античния театър в Пловдив. През есента Надин Сиера ще открие сезона на Ла Скала отново с „Травиата“.

Opera Open 2026 ще предложи и две премиери. „Набуко“ от Верди ще бъде реализирана в сътрудничество с Операта в Краков със смесен състав от солисти, хор и оркестър от полския театър и Опера Пловдив. Операта „Семирамида“ от Росини – продукция на Тиролския фестивал в Ерл – ще има своето първо изпълнение в България с трупата на Опера Пловдив. Режисьор на спектакъла е Густав Кун, а в централните роли ще се изявят мецосопраното Мария Радоева и аржентинският тенор Франциско Брито.

След успешната си премиера на хълм Бунарджика, „Кармина Бурана“ от Карл Орф в постановка на Боряна Сечанова ще бъде представена на сцената на Античния театър със солисти, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.

Поради изключителния интерес, мултимедийният спектакъл „Васко Василев: Пътешествието“ се завръща в програмата след международното си турне, започнало от Япония. Виртуозният цигулар ще излезе на сцената заедно със своите музиканти и оркестъра на Опера Пловдив.

Сред любимите заглавия, които отново ще оживеят под звездите, са „Аида“ от Верди с участието на Евгения Ралчева, Иван Момиров и Кирил Манолов, както и „Кармен“, с участието на мецосопраното със световна слава Светлина Стоянова, която ще направи своя дебют в главната роля. Балетната програма включва класическия шедьовър „Лебедово езеро“ от Чайковски.

Мюзикълната програма на фестивала също носи силно присъствие с хитовете „Семейство Адамс“, „Коса“, „Исус Христос Суперзвезда“ и концерта „Една нощ в операта в музиката на Queen” с участието на водещи изпълнители от българската поп и рок сцена.

Билетите за Opera Open се предлагат на касата на Опера Пловдив, на лятната каса на Главната улица (от месец май), както и онлайн. По традиция, с обявяването на програмата стартира специална онлайн промоция с 30% отстъпка за най-верните почитатели на фестивала с код SPRING в eventim.bg, валидна до края на великденските празници.

Цените за спектаклите започват от 18 евро, като за ученици и пенсионери са предвидени ограничен брой билети на преференциална цена.

Opera Open е част от фестивалната програма на Пловдив – Европейска столица на културата.

Ето и цялата програма на фестивала:

23.06– ГАЛА КОНЦЕРТ ТРАКИЙСКИ НАГРАДИ ЗА КЛАСИЧЕСКА МУЗИКА НА СОНЯ ЙОНЧЕВА / GALA CONCERTTHRACIAN AWARDS FOR CLASSICAL MUSIC BY SONYA YONCHEVA– 21ч.

проект на Соня Йончева

25.06 – КАРМИНА БУРАНА – Орф / CARMINA BURANA – Orff – 21 ч.

с участието на Лусия Абад, сопран

4.07 – НАБУКО – Верди / NABUCCO – Verdi – 21 чПРЕМИЕРА

Премиерна постановка на Опера Краков

8.07 – ВАСКО ВАСИЛЕВ: ПЪТЕШЕСТВИЕТО / VASKO VASSILEV: THE JOURNEY – 21 ч.

проект на цигуларя Васко Василев



11.07 – СЕМИРАМИДА – Росини / SEMIRAMIDE – Rossini

ПРЕМИЕРА – 21 ч.

Премиерна постановка на Тиролски фестивал в Ерл



14.07 – СЕМЕЙСТВО АДАМС – Брикман, Елис, Липа / THE ADDAMS FAMILY – Brickman, Elice, Lippa – 21 ч.



18.07 – ТРАВИАТА – Верди / LA TRAVIATA – Verdi – 21 ч.

със специалното участие на Надин Сиера, сопран

21.07– КОСА– рок мюзикъл от Джеръм Рагни и Джеймс Радо, Галт Макдермот/HAIR – a rock musical by Gerome Ragni and James Rado, with music by Galt MacDermot.

спектакъл на Веселка Кунчева



25.07 – АИДА – Верди /AIDA – Verdi – 21 ч.

22.08 – ИСУС ХРИСТОС СУПЕРЗВЕЗДА – рок мюзикъл от Андрю Лойд Уебър и Тим Райс / JESUS CHRIST SUPERSTAR – a rock musical by Andrew Lloyd Webber and Tim Rice. – 20:30 ч. спектакъл на Веселка Кунчева

24.08 – ЕДНА НОЩ В ОПЕРАТА С МУЗИКАТА НА QUEEN / А NIGHT AT THE OPERA WITH THE MUSIC OFQUEEN – 20:30 ч.

рок-симфони концерт

28.08 – КАРМЕН – Бизе / CARMEN – Bizet – 20:30 ч. със специалното участие на Светлина Стоянова, мецосопрано

04.09 – ЛЕБЕДОВО ЕЗЕРО – Чайковски / SWAN LAKE – Tchaikovsky – 20:00 ч.

09.09 – КАРМИНА БУРАНА – Орф / CARMINA BURANA – Orff – 20:00ч.