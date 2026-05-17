София и Бургас заявиха желание да приемат Евровизия

След победата на българската песен и Дара на „Евровизия 2026“, според правилата на конкурса домакин на следващото издание ще бъде България. Дара спечели категорично, като от 2017 година насам тя е първата, която печели както вота на журито, така и на публиката.

Веднага победата стана повод за дискусии къде точно ще се проведе Евровизия 2027. Победителят определя държавата, но не и градът-домакин. Още в първите часове след това заявки за това направиха кметът на Бургас Димитър Николов, както и неговият колега от Столична община Васил Терзиев.

„София ще е чудесен домакин, но ние ще дадем всичко от себе си, за да е перфектно“, написа Николов при потениално решение Бургас да приеме Евровизия. „От всички градове, София е най-подготвена за събитието“, добави кметът на София Васил Терзиев.

Реакции от Пловдив все още няма, но градът като Европейска столица на културата от 2019 година също може да предложи своите услуги, смятат пловдивчани в социалните мрежи, а вече се появиха и картинки, генерирани от изкуствен интелект. Грандиозното събитие е мощен стимул за икономиката, като според специалисти може да донесе до 200-300 млн. евро приходи.