Трагедията с Георги Кузев извади наяве пробойните в системата за закрила на децата

По-активна превенция, по-добра координация между институциите и възстановяване на доверието в социалната система са сред основните задачи след трагичния случай с Георги Кузев. Това заяви в Пловдив министърът на труда и социалната политика Наталия Ефтимова.

Министърът проведе срещи с ръководителите на дирекциите „Социално подпомагане“ в града, като сред основните теми е била работата с децата, свързани с тежкия инцидент на Младежкия хълм, при който след жесток побой загина Георги Кузев.

По думите на Ефтимова усилията на институциите трябва да бъдат насочени не само към конкретния случай, а към системна превенция на агресията и противообществените прояви сред децата.

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„Фокусът ни е към превенция на подобни прояви, не кампанийно, а системно да работим в тази насока“, посочи тя. Според министъра паралелно с това трябва да се възстанови доверието на гражданите към институциите.

Част от родителите отказват съдействие

Една от трудностите пред социалните служби е работата със семействата на децата, за които вече са били предприемани мерки. Ефтимова съобщи, че някои родители отказват да съдействат на социалните работници и не желаят да участват в процеса на подкрепа.

По думите ѝ към семействата в момента се подхожда по-внимателно, като са планирани допълнителни срещи с цел постепенно изграждане на доверие.

Част от децата, свързани със случая, са били познати на системата и преди. Някои от тях са имали предишни противообществени прояви и са били насочвани към социални услуги. Конкретни подробности за тях обаче министърът не посочи заради продължаващото разследване.

Социалните служби работят с децата, които не са задържани. За тези, които се намират в ареста, на този етап не могат да бъдат предприемани конкретни социални мерки. След освобождаването им е предвидено да бъде оказвана и психологическа подкрепа.

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Законът за закрила на детето е остарял

Според Ефтимова настоящата нормативна рамка също се нуждае от сериозна промяна. Тя определи мерките, предвидени в действащия Закон за закрила на детето, като остарели и заяви необходимост от цялостно преразглеждане на начина, по който институциите работят с деца и родители.

Сред обсъжданите теми е и координацията между различните системи, ангажирани със защитата на децата. Целта е институциите да работят по-свързано, вместо да реагират отделно при вече възникнал проблем.

Ограничаването на социалните мрежи не е достатъчно

Достъпът на децата до социалните мрежи също е част от разговорите между институциите. Личната позиция на министъра е, че самото ограничаване на достъпа няма да реши проблема, тъй като съществуват начини тези ограничения да бъдат заобикаляни.

По-важно според нея е децата да бъдат подготвени да разбират критично съдържанието, което срещат онлайн, и да изградят морални ориентири при взаимодействието си във виртуалната среда.

Минималната заплата за 2027 г. още не е определена

По друга актуална тема – размера на минималната работна заплата през 2027 г. – Ефтимова заяви, че ще има нов размер, който трябва да бъде определен на база формула, обсъждана със социалните партньори.

Тя отказа да посочи конкретни числа на този етап, тъй като все още са необходими окончателните статистически данни и съгласие по самата формула.

По думите ѝ разговорите между социалните партньори продължават, но позициите вече са значително сближени. Очакването е до края на седмицата да бъде постигнато окончателно споразумение, след което да започне работа по необходимите законодателни промени.

Снимка: Стопкадър