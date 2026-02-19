„Абсурд! Това са безобразни твърдения! Днес се изсипаха още един куп гадости. Атаката продължава“. Така собственикът на болница „Селена“ Николай Йорданов коментира пред Под тепето сигналите за криза с персонала, напускащи, забавени заплати и хаос в управлението в лечебното заведение. Той се свърза с нас след опита да го открием по-рано през деня и подчерта, че твърденията за сериозни проблеми в болницата са измислени от неговите опоненти в лицето на д-р Ангел Ставрев и приближени до него. Казва, че няма масово напускащи служители и че работата в „Селена“ върви гладко.

„Овладяваме ситуацията въпреки всичко. Правим всичко възможно максимално гладко да излезем от нея. В момента в болницата няма значими проблеми, има спокойствие и тя функционира в нормален режим. Да, има известно забавяне на заплатите заради проблеми с кредиторите и запорирани сметки, но макар и с леко закъснение хората от персонала получават възнагражденията си за положения труд и грижа за пациентите. Правим това без да нарушаваме нищо- хората чакат, но си получават заплатите според закона и ние правим всичко възможно това да се случва навреме въпреки запорираните от кредитора сметки“, подчерта Николай Йорданов.

Той добави, че твърденията за масови напускания и проблеми с кадрите в анестезиологията са силно преувеличени. По думите му са напуснали трима анестезиолози, които са на страната на д-р Ставрев, и няма други хора, които да са подали молба за напускане.

„Хората в екипа са още по-силни и са с нас, казват ни да продължим за се борим. Над 400 души разчитат на работата и на заплатите си в „Селена“ и ние сме длъжни да се борим заради тях и заради пациентите ни. Плащаме директно на доставчиците, за да получаваме нужните медикаменти и лечебни средства. Но някой лични интереси не се спират пред нищо. Тези хора нямат милост към нищо и никого. Всичко се прави за пари. За пари се удря болницата, в която се оперират жени, в която има бебета в кувьози. Отвратителна мерзост“, каза още собственикът на „Селена“ Николай Йорданов.