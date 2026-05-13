Собственичката на Лекси е инвеститорът в спорния парцел в Южен

„Сани 2002“ ЕООД, собственост на Жанет Павлова, изгражда жилищния комплекс на ул. „Славееви гори“, оспорван от живеещите в квартала

Собственичката на веригата хипермаркети „Лекси“ Жанет Павлова е собственик на дружеството „Сани 2002“ ЕООД, което е инвеститор на мащабния жилищен комплекс в район „Южен“, срещу който жители на ул. „Славееви гори“ протестират и оспорват законността на строителството.

Вчера видеоподкастът „В Капана“ на Под тепето представи в детайл позицията на хората, които твърдят, че теренът, върху който се изгражда новият комплекс, е предназначен за образование според действащия Общ устройствен план на Пловдив, а не за жилищно строителство.

Казусът вече е отнесен до ДНСК, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на образованието и Прокуратурата, а напрежението около строежа продължава да расте.

Кой е инвеститорът

„Сани 2002“ и връзката с „Лекси“

Справка в публичните фирмени регистри показва, че дружеството „Сани 2002“ ЕООД, посочено в строителните документи като инвеститор на проекта, е изцяло собственост на Жанет Петрова Павлова, която е и негов управител.

Същото лице е собственик и на „Лекси“ ЕООД, както и на още няколко свързани дружества, сред които „Лекси Хоум“, „Алекс Трейд 2010“ и „Актив Паркинг“.

Инвестиционният проект в район „Южен“ предвижда изграждането на няколко жилищни сгради с общо около 120 апартамента.

Това не е първи строителен спор за бизнесдамата

Името на Жанет Павлова вече е било в центъра на обществен скандал

Името на бизнесдамата вече е било обект на обществен интерес във връзка с друг строителен казус в Пловдив.

Преди повече от десетилетие Под тепето проследи случая със събарянето на недвижима културна ценност на ул. „Цар Асен“ №5, при който след обществен натиск и институционална проверка беше наложена административна санкция от Министерството на културата.

Собственичката на Лекси е инвеститорът в унищожения паметник на културата

След извършеното разрушаване на сградата беше разпоредено запазените части от фасадата да бъдат съхранени и интегрирани в последващия проект.

Право на отговор

„Под тепето“ изпрати въпроси до „Сани 2002“ ЕООД и ще публикува позицията на инвеститора при получаването ѝ.

От Община Пловдив продължават да поддържат тезата, че строителните книжа по проекта са законосъобразни.

Казусът в момента е обект на проверка от Прокуратурата и редица министерства по мащабна жалба от април 2026 г.

Снимка: забелязано в Кючука