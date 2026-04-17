Снимка на деня: Корморан кацна върху строежа край Марица
Кадри на малък корморан върху строителен фургон до спорния строеж край Марица поставят нов акцент в казуса със защитената зона и строителството до „Марица Гардънс“
Корморан върху строителен фургон до спорния терен край „Марица Гардънс“ – този кадър изпратиха до редакцията на „Под тепето“ живеещи в комплекса. Снимката идва в разгара на институционалния спор около строителството до реката и поставя нов визуален акцент в казуса – самият вид, заради който районът е защитен, буквално присъства на строителната площадка.
Само преди дни темата за защитената зона бе поставена в поредната публикация на медията по журналистическото разследване, свързано с казуса.
Защитената от закна птица открито показва „скритата“ екологична драма пред отговорните институции, пренебрегващи при проверки и доклади част от защитените зони в и около реката в новия квартал „Марица-Север“.
Става дума за защитената местност „Нощувка на малък корморан – Пловдив“, която обхваща части от поречието на реката и е ключово място за зимуване на вида. Именно близостта на строителството до тази зона е в основата на общественото напрежение и последвалите проверки от институциите.
Снимката, направена днес, показва птица върху временната инфраструктура на строежа – буквално на границата между природата и бъдещото застрояване. Кадърът идва на фона на серия публикации, проверки и противоречиви позиции на институциите по казуса, който вече стигна и до искания за намеса на прокуратурата.
Контрастът между институциите
- РДНСК (доклад): фокусира се върху формалната законосъобразност и урбанизирания характер на имотите, пропуска значението на „Нощувка на малък корморан“.
- Район „Северен“: разпространява кратко „Становище на РДНСК“, което изцяло защитава строежа и преформулира биокоридора като функция, без да отчита пропуснатите екологични нюанси.
- Централна община и природозащитни организации: алармират за пропуски и потенциални вреди за защитените видове.
Понякога една снимка казва повече от всички становища, особено когато защитеният вид кацне върху самия строеж.
Правите ли разлика между малък и голям корморан.Защото това си е голям корморан а той не е защитен вид