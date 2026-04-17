Снимка на деня: Корморан кацна върху строежа край Марица

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 15:12ч, петък, 17 април, 2026
Кадри на малък корморан върху строителен фургон до спорния строеж край Марица поставят нов акцент в казуса със защитената зона и строителството до „Марица Гардънс“

Корморан върху строителен фургон до спорния терен край „Марица Гардънс“ – този кадър изпратиха до редакцията на „Под тепето“ живеещи в комплекса. Снимката идва в разгара на институционалния спор около строителството до реката и поставя нов визуален акцент в казуса – самият вид, заради който районът е защитен, буквално присъства на строителната площадка.

Само преди дни темата за защитената зона бе поставена в поредната публикация на медията по журналистическото разследване, свързано с казуса.

Малкият корморан влиза в битката срещу строежите край Марица

Защитената от закна птица открито показва „скритата“ екологична драма пред отговорните институции, пренебрегващи при проверки и доклади част от защитените зони в и около реката в новия квартал „Марица-Север“.

Става дума за защитената местност „Нощувка на малък корморан – Пловдив“, която обхваща части от поречието на реката и е ключово място за зимуване на вида. Именно близостта на строителството до тази зона е в основата на общественото напрежение и последвалите проверки от институциите.

Казусът до Марица Гардънс завихри институционална въртележка

Снимката, направена днес, показва птица върху временната инфраструктура на строежа – буквално на границата между природата и бъдещото застрояване. Кадърът идва на фона на серия публикации, проверки и противоречиви позиции на институциите по казуса, който вече стигна и до искания за намеса на прокуратурата.

Контрастът между институциите

Понякога една снимка казва повече от всички становища, особено когато защитеният вид кацне върху самия строеж.

Кой стои зад рисковия строеж край дигата на Марица

