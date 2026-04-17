Кадри на малък корморан върху строителен фургон до спорния строеж край Марица поставят нов акцент в казуса със защитената зона и строителството до „Марица Гардънс“

Корморан върху строителен фургон до спорния терен край „Марица Гардънс“ – този кадър изпратиха до редакцията на „Под тепето“ живеещи в комплекса. Снимката идва в разгара на институционалния спор около строителството до реката и поставя нов визуален акцент в казуса – самият вид, заради който районът е защитен, буквално присъства на строителната площадка.

Само преди дни темата за защитената зона бе поставена в поредната публикация на медията по журналистическото разследване, свързано с казуса.

Защитената от закна птица открито показва „скритата“ екологична драма пред отговорните институции, пренебрегващи при проверки и доклади част от защитените зони в и около реката в новия квартал „Марица-Север“.

Става дума за защитената местност „Нощувка на малък корморан – Пловдив“, която обхваща части от поречието на реката и е ключово място за зимуване на вида. Именно близостта на строителството до тази зона е в основата на общественото напрежение и последвалите проверки от институциите.

Казусът до Марица Гардънс завихри институционална въртележка

Снимката, направена днес, показва птица върху временната инфраструктура на строежа – буквално на границата между природата и бъдещото застрояване. Кадърът идва на фона на серия публикации, проверки и противоречиви позиции на институциите по казуса, който вече стигна и до искания за намеса на прокуратурата.

Контрастът между институциите

Понякога една снимка казва повече от всички становища, особено когато защитеният вид кацне върху самия строеж.