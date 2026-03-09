Служители на „Български пощи“ протестираха в Пловдив

Служители на „Български пощи“ излязоха на предупредителен протест тази сутрин в Пловдив. В рамките на половин час работата в пощенските станции беше преустановена и клиенти не бяха обслужвани до 8 часа.

Акцията съвпадна с първия ден от изплащането на пенсиите за месеца, което доведе до чакане на възрастни хора пред пощенските станции, докато служителите провеждаха протеста си.

От днес започва изплащането на мартенските пенсии

Демонстрацията е част от национална протестна акция, организирана от КНСБ, в която участват работещи в „Български пощи“, градския транспорт в София, Варна и Русе, както и служители на Агенция „Пътна инфраструктура“. Основното искане на протестиращите е увеличение на основните месечни заплати с поне 5% от 1 януари 2026 г.

„Свидетели сме на лавинообразно покачване на цените, а липсата на увеличение на възнагражденията води до все по-сериозно изнемогване на служителите. Това се отразява и на мотивацията и бъдещето на дружеството“, заяви областният координатор на КНСБ в Пловдив Боян Бойкински.

По думите му протестът засега е предупредителен, но ако исканията не бъдат чути, се очаква действията да прераснат в ефективни стачки в цялата страна.

Сред другите искания на служителите е изплащането на държавната субсидия за универсалната пощенска услуга за последните три години. Според синдикатите необходимият ресурс е около 2,42 млн. евро.

Председателят на Регионалния синдикален съвет на Синдикалната федерация на съобщенията в Пловдив Елена Кабакова посочи, че около 60% от работещите в „Български пощи“ получават заплата от около 621 евро. Тя допълни, че служителите са поели и тежестта по обмяната на валута от левове в евро в малките населени места, а условията на труд в много пощенски станции остават остарели и не са обновявани от десетилетия.

Снимка: БТА/Vesti.bg