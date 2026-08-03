След сигнала в „Под тепето“: Кметът нареди още днес да поправят компрометираната топлоизолация

Костадин Димитров заяви, че изпълнителят трябва незабавно да отстрани дефектите по санираната фасада и обеща строг контрол върху качеството.

Още днес изпълнителят трябва да възстанови компрометираната топлоизолация на сграда, санирана по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров в коментар за „Под тепето“ по повод публикацията ни за некачествено изпълнение на обект в район „Източен“.

„Това, което получих като информация вчера от заместник-кмета по строителство, е, че във връзка с некачественото изпълнение още днес изпълнителят трябва да отстрани проблема“, каза Димитров.

По думите му общината няма да прави компромис с качеството на изпълнение на проектите по програмата за енергийно обновяване.

„Още днес ще бъде реконструирана самата фасада и ние ще държим много на качеството“, подчерта кметът.

Димитров припомни, че в момента в Пловдив се работи по 24 жилищни сгради, включени в програмата за саниране.

„Сигурен съм, че наред с малките пропуски, които се появяват по време на строителството, има и много граждани, които са доволни. Това виждам при моите обиколки“, коментира още той.

Повод за реакцията стана публикация на „Под тепето“, след като читатели сигнализираха за компрометирана топлоизолация и видими дефекти по фасадата на санирана жилищна сграда. Снимките предизвикаха множество коментари в социалните мрежи и поставиха въпроси за контрола върху качеството на строително-монтажните работи.

Темата вероятно ще получи продължение и в Общинския съвет. На предстоящата сесия местният парламент ще обсъди създаването на временна комисия, която да извърши проверка на проектите за саниране, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост, включително на качеството на изпълнение и инвеститорския контрол.

Припомняме, че по-рано „Под тепето“ показа снимки на компрометираната топлоизолация и реакцията на живеещите в сградата. Подробности четете в статията