След „Север“ пада и „Юг“: Превозвачът обяви край за автогарата след загуби и „натиск“

Транспортният хаос в Пловдив се задълбочава – бизнесът се оттегля, институциите мълчат в ступор

Транспортната криза в Пловдив влиза в нова фаза, след като собственикът на автогара „Юг“ Веселин Дошков потвърди, че обектът ще бъде затворен на 5 май – само дни след спирането на автогара „Север“ – Транспортен хаос: Пловдив остава без две автогари в рамките на дни.

В интервю за Под тепето той обясни решението с натрупани тежки финансови загуби и липса на реална подкрепа от институциите.

„След решението по точка 11 и преместването на линията Пловдив – Асеновград на Централна гара губим около 40% от приходите. Всеки месец трупаме огромни загуби от над 20 хиляди евро. Няма икономическа логика да продължим“, заяви Дошков.

Дошков: В Пловдив няма транспортна политика, има разгром

По думите му автогара „Юг“ ще бъде трансформирана – вместо да изпълнява транспортни функции, ще работи с пропускателен режим за платено паркиране, тъй като разполага и с необходимото оборудване за това – бариери, автомати и т. н.

„Поне така ще печелим нещо. В момента никой не се интересува какви са изискванията към една автогара и как тя трябва да функционира“, допълни той.

Бизнесменът отправи остри критики към местната власт и начина, по който се вземат решенията за транспорта в града.

„Години наред частният сектор изпълнява социални функции за общината. Стига толкова. Това е резултат от неграмотност“, коментира Дошков, като подчерта, че юристите му вече подготвят официално писмо до общината.

Той намекна и за „институционален и корупционен натиск“ в сектора, като заяви, че „рано или късно ще стане ясно какво се случва“.

Дошков подчерта, че проблемът се е задълбочил след изменението на Закона за автомобилните превози, с което да отпадне задължението за използване на автогари по междуселищните автобусни линии за общините, чийто административен център попада областен център, с вносител Цвета Караянчева от ГЕРБ.

Затварянето на автогара „Юг“ поставя под сериозен въпрос цялата нова транспортна схема, подготвяна през последните месеци и приета днес именно с идеята да поеме голяма част от трафика след спирането на автогара „Север“.

Общинският съвет и цялата администрация на града са в ступор – не знаят какво да решат и накъде да се тръгне. Това става ясно от дебатите в заседателна зала на местния парламент. Появи се дори предложение „горещия картоф“ да се прехвърли в полето на Областна управа.

Така в рамките на по-малко от седмица Пловдив рискува да остане без две от основните си автогари – сценарий, който допреди дни изглеждаше немислим, а днес вече е на път да се превърне в реалност.