Костадин Димитров потвърди, че инвеститорът е предложил цена за терена, но сумата засега остава неизвестна

След протеста на жителите на бул. „Марица-юг“ 146А срещу застрояването на междублоковото пространство кметът Костадин Димитров разговаря с протестиращите и пое ангажимент за среща между всички страни по казуса.

Жители на бул. „Марица-юг“ протестираха срещу застрояването на междублоково пространство

Разговорът ще се проведе в петък от 10 часа в Община Пловдив. На една маса ще седнат представители на инвеститора и собствениците на имота, експерти от дирекция „Общинска собственост“ и представители на протестиращите.

Димитров съобщи пред гражданите, че от страна на инвеститора вече е направено предложение за цена, на която Общината би могла да придобие терена. Конкретната сума обаче не беше обявена.

Така за първи път в рамките на публичния спор се появява конкретен параметър около възможното изкупуване на частния имот, макар че засега не е ясно каква е предложената цена, каква оценка има Общината за терена и дали изобщо ще се стигне до сделка.

Кметът посочи и други случаи, при които Община Пловдив е участвала в намирането на решение при спорни имоти и инвестиционни намерения. Сред тях той даде като примери терена зад хотел „Санкт Петербург“, паркинга до болница „Каспела“ и строителния казус край река Марица в район „Северен“.

Пред протестиращите Димитров заяви, че Общината ще търси решение на ситуацията около „Марица-юг“, като срещата в петък трябва да събере на едно място собствениците, инвеститора, общинската администрация и гражданите.

Това е следващият ход в спора за частния парцел между двете детски площадки, след като миналата седмица жители на района направиха жива верига и спряха строителна техника, опитала да влезе в имота.

Как се стигна до тук четете в статията От „няма как да се строи“ до багера: 7 години по-късно спорът за междублоковото пространство на бул. „Марица-юг“ отново е на дневен ред.