След поскъпването на такса смет: За какво плащаме?

Жител на Пловдив сигнализира за лошото състояние на контейнерите за битови отпадъци на ул. „Поп Манол“ 14А, като поставя въпроса дали качеството на услугата отговаря на по-високите такси, които гражданите плащат.

Пловдивчани ще плащат с 40% по-скъпа такса смет

Към сигнала са приложени снимки, на които се вижда, че единият контейнер е без дъно, а другият е с липсващи колела и сериозни повреди. Около тях са разпръснати отпадъци и строителни материали.

„Искам да попитам кмета за какво плащаме по-големи суми за отпадъци при това състояние на казаните по улиците на Пловдив? Единият е без дъно, другият без крака! Кочината е безумна! Кой не си е свършил пак работата – фирмата или общината?“, пише в сигнала, изпратен до Под тепето.

ПП–ДБ пита пловдивчани: В кои часове да се извършва сметосъбирането?

Според подателя адресът е посочен именно с надеждата сигналът да достигне до общинската администрация и до ОП „Чистота“, които да предприемат действия по подмяната на повредените съдове и почистването на района.