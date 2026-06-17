След обрата в политическата кариера на екс зам.-кмета Владимир Темелков: ФК „Марица“ остана без финансиране и е заплашен да не стартира сезона

Преди две години Темелков бе представен от Бойко Борисов като спасяващ клуба с лични средства, днес ръководството на „жълто-сините“ търси спешно нови благодетели

ФК „Марица“ отново е изправен пред тежка финансова криза, след като остана без осигурен бюджет за новия сезон. Ръководството на клуба предупреди, че ако в най-кратки срокове не бъде намерено финансиране, представителният тим няма да може да се включи в първенството на Трета лига – Югоизточна група.

Развитието идва по-малко от две години след като тогавашният заместник-кмет на Пловдив Владимир Темелков публично обяви, че поема ролята на спасител на „жълто-сините“. През септември 2024 г. той заяви, че осигурява лично 100 000 лева за текущата година и още 300 000 лева за следващата, заедно с партньорски фирми, с цел клубът да преодолее финансовите си проблеми и да гарантира спокойствието на детско-юношеската школа.

По това време Темелков пое и ангажимент за развитие на инфраструктурата около стадион „Марица“, като беше обявено, че Община Пловдив ще проектира нова трибуна, а впоследствие ще се търси държавно финансиране за цялостно обновяване на спортното съоръжение.

Днес обаче клубът признава, че средствата за предстоящия сезон липсват и отправя апел към бизнеса и обществеността за подкрепа чрез спонсорство, реклама, материална помощ или други форми на партньорство.

Публикуваме пълния текст на обръщението на ПФК „Марица“ без редакторска намеса:

„Няколко месеца преди навършването на 105 години от основаването на „Марица“, ръководството на клуба призовава пловдивския бизнес, както и хората, които обичат футбола, за помощ. Въпреки усилията на ръководството, към момента за представителният тим няма осигурено финансиране за предстоящия сезон, а ако бюджетът не бъде попълнен в най-скоро време отборът няма как да участва в първенството.

Дълбоко вярваме, че има хора, които смятат, че спортът има важна роля във възпитанието и развитието на бъдещите поколения! „Марица“ е един от символите на Пловдив, а клубът е дал път на изключително много футболисти, с които пловдивчани се гордеят. Сбъднали сме хиляди момчешки мечти!

Повярвайте в нашата кауза и бъдете част от нея! Нека да продължим да се борим заедно за по-доброто бъдеще! Ще бъдем изключително благодарни на помощ от всякакво естество – спонсорство, финансова подкрепа, реклама на вашия бизнес, материална и техническа помощ или друг вид партньорство.

Подайте ръка на „Марица“, за да продължим да сбъдваме заедно мечтите на още много бъдещи футболни таланти!“

Новината поставя въпросителни около бъдещето на един от най-старите футболни клубове в Пловдив, който е на прага на своята 105-годишнина. Ако не бъде намерен нов финансов партньор в близките седмици, ФК „Марица“ може да се окаже извън първенството още преди началото на новия сезон.

Запознати с партийните дела коментират, че този развой на събитията е пряко обвързан с големите промени в личната кариера на новия наричан „дълъг“ от лидера на ПП ГЕРБ Бойко Борисов. Припомняме, че в края на май 2026 г. Темелков напусна поста си на зам.-кмет в Община Пловдив, за да поеме изцяло партийна функция на национално ниво като шеф на Младежката академия на ГЕРБ. По думите им изглежда, че с преместването на фокуса на Темелков извън местната власт и Пловдив, ангажиментът му към издръжката на ФК „Марица“ също е приключил предсрочно, въпреки първоначалните обещания за подсигурен бюджет за 2025 и 2026 година.

Още по темата какво остави вицето на кмета Костадин Димитров като свършена работа може да видите в статията – Темелков си тръгва: „Пловдив ми е Дубай“ и въпросът кой всъщност управлява града.

За съжаление, клубът отново изпада в изключително тежка финансова криза, подобна на ситуацията от лятото на 2024 г., когато спешно се търсеха дарения и нови инвеститори.