След Коледа в Пловдив: Кой чисти мазното на площад „Централен“ и кой плаща?

След дупките от коледните арки на Главната – слаб ефект от почистването след базара и въпроси за отговорността и разходите

След Коледа в Пловдив въпросите около Коледния базар не изчезват заедно със светлините и украсата. Припомняме, че Общината не получи официално и стотинка от Коледния базар до Централна поща. Показахме ви Какво се случва с дупките от коледните арки на Главната в Пловдив. След тях, вниманието логично се пренасочва към площад „Централен“, където след демонтажа на базара останаха мазни петна, следи от търговска дейност и още неясноти.

Кой чисти, има ли ефект и кой плаща за възстановяването на едно от най-посещаваните пространства в Пловдив?

В следващата галерия ясно се вижда, че Коледният дух си тръгна, но следите от него останаха.

Опитите за почистване на мазните петна по настилката продължават вече два дни, но ефектът засега е слаб. Това показа репортерска проверка на Под тепето на място. Работници бяха заснети да мият силно замърсената настилка, като по думите им резултатът ще се види по-късно, тъй като повърхността все още не е изсъхнала напълно.

Галерия: Почистване на мазни петна на площад Централен след коледния базар в Пловдив

Наш съгражданин, който живее наблизо разказа, че почистване се прави от вторник, без видимо подобрение.

Работниците уточниха, че са от частна фирма „Василка“. На въпроса кой заплаща дейностите – организаторите на базара или Община Пловдив – първоначално посочиха организаторите, а след уточнение допълниха, че „по-скоро са и двете страни“.

Под тепето отправи официално запитване към пресцентъра на Община Пловдив. Оттам отговориха, че разходите по почистването на площада се поемат от организаторите на коледния базар.

След дупките от арките на Главната и мазните следи около Централна поща остава основният въпрос от серията „След Коледа“:

Кой носи отговорност, когато временната празнична украса оставя трайни щети върху емблематични градски пространства?