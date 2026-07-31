Новата атракция в Цар-Симеоновата градина продължава с филмите „Открий Пловдив“ за Античния театър, Стария град, Капана и знаковите места на града
Водната завеса на Пеещите фонтани няма да остане само летен декор за приказките на Disney. След като през юни и юли новата атракция превърна фонтаните в сцена за герои от любимите анимации, през август тя ще разкаже историята на самия Пловдив.
Всяка събота от 21:30 часа жителите и гостите на града ще могат да гледат поредицата „Открий Пловдив“ – десет кратки филма за най-значимите исторически, архитектурни и културни символи на града, прожектирани върху водната завеса на Пеещите фонтани.
Първото шоу ще бъде на 1 август, когато зрителите ще видят филмите, посветени на Цар-Симеоновата градина и къщите на Стария Пловдив. След прожекциите ще има класическо музикално-светлинно шоу на фонтаните.
На 8 август във фокуса ще бъдат Античният театър и пловдивските хълмове, на 15 август – Римският стадион и Капана, на 22 август – Античният форум и Пловдив като столица на Източна Румелия, а на 29 август – Базиликите и Тютюневият град.
Поредицата „Открий Пловдив“ е създадена от екипа на БНТ Пловдив по повод 50-годишния юбилей на телевизионния център и се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
Автори на филмите са журналистите Димитър Димитров, Камен Коларов, Златка Далчева и Владислав Севов. Оператор е Антон Марчев, режисьори по монтажа са Петър Гичев и Иван Палейков, а режисьор на поредицата е Пепа Кошишка.
Новото шоу с водна прожекция дебютира в началото на юни с „Disney: Лято на историите“, което превърна Пеещите фонтани в сцена за любими герои от Disney и Pixar. Идеята за използване на водната повърхност като екран е част от обновяването на атракцията след основния ремонт на фонтаните.
През август водната завеса сменя приказния свят на анимацията с историята на града – от античните паметници до съвременните квартали и емблеми на Пловдив.
Входът за прожекциите е свободен.
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