Мощехранителницата от 1645 г. е открита в обява на естонски аукционен сайт. Реликвата е била отнета от светата обител през 1999 г.

След 27 години извън Бачковския манастир ценна църковна реликва се завърна в България. Мощехранителница от XVII век, открадната от светата обител през 1999 г., беше открита в Естония и предадена на българските власти на 11 ноември 2026 г. Това съобщиха от Окръжна прокуратура – Пловдив, под чието наблюдение е досъдебното производство.

Следата към откраднатата ценност се появила през май тази година. Тогава била засечена интернет обява за продажбата ѝ в естонски аукционен сайт. При проверката било установено, че идентификационните белези на предмета съвпадат с тези на мощехранителницата, отнета от Бачковския манастир.

Реликвата представлява сребърен осмоъгълен енколпион – реликварий, с позлатена декоративна украса, християнски и флорални изображения. Надпис върху нея указва принадлежността ѝ към манастира.

Изработена през 1645 г. със средства на йеромонах Матей

Историческите източници сочат, че мощехранителницата е изработена през 1645 г. със средства на проигумен йеромонах Матей. От създаването си до кражбата през 1999 г. тя се е съхранявала в Бачковската света обител „Успение Богородично“.

Връщането ѝ е осъществено след издадена от Окръжна прокуратура – Пловдив европейска заповед за разследване. С нея българската страна е поискала от естонските власти да спрат търга, да изземат предмета и да съдействат за връщането му в България. Операцията е проведена в Талин със съдействието на Евроюст и естонските власти.

В предаването на културната ценност са участвали служители на Главна дирекция „Национална полиция“, Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ към МВР и представители на Министерството на културата. По разследването са работили още служители на ОД на МВР – Пловдив.

Няма обвинени за кражбата

Досъдебното производство е за незаконно изнасяне на културна ценност извън границите на България. Към момента разследването продължава, като няма привлечени към наказателна отговорност лица, уточняват от прокуратурата.

Така след повече от четвърт век мощехранителницата се връща в България. Предстои разследването да изясни обстоятелствата около изнасянето ѝ от страната и пътя, по който е стигнала до естонския аукцион.