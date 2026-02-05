След 10 години: е-билет в автобусите на Пловдив остава мираж
Модернизацията на масовия градски транспорт пристигна няколко пъти в града под тепетата, направи си снимки с управляващите и… си отиде
Преди точно 10 години, в Центъра за управление на трафика, управляващите показаха на пловдивските медии как ще изглежда бъдещето: модерна електронна система и е-абонаментни карти и билети. По усмивките им е видно посланието – сякаш след малко ще литнем към XXI век. Седнах за снимка за целите на демонстрацията при издаването на първия тестов екземпляр. (За спомен не ми го дадоха, като че ли още тогава са знаели какво ще се случи…)
На 4 февруари, 2016 г. Показаха визията на новите карти за градския транспорт. На снимката е запечатан този исторически момент: първата тестова е-карта. Символ на бъдещето, което така и не се случи. До нея – хора, техника, ентусиазъм.
От автобуса първоначално ще се продават само е-билети за еднократно пътуване
През тези 10 години четири пъти гилдията отразяваше как електронната система за таксуване в градски транспорт започва да работи, а-ха от утре…
Пътник №1 на Пловдив с е-карта 8 години по-късно
За последно беше през ноември 2024 г.
Десет години по-късно системата е все още в етап „презентация“.
В реалния живот шофьорите иска касова бележка от притежател на електронна карта, защото няма как да я провери. Върховна дигитализация – електронно плащане, доказвано на хартия. Иновация с аромат на соцканцелария.
10 години по-късно „модерната електронна система“ в пловдивския градски транспорт продължава да съществува основно като виртуален музеен експонат и повод за философски разговори с хулените ежедневно шофьори. Някъде между „имате ли касова бележка“ и „нямам с какво да ви проверя“ се изгуби идеята за 21-ви век.
Проверка с касов бон в автобус на градския транспорт
„На пл. „Съединение“ стоят два паметника на обещаната модерност: мухлясалото устройство за зареждане на карти и покойната Лафка. До тях машина, която срещу заплащане показва колко силно удряш – единственото устройство, което работи честно. Не я пробвах. Имаше други две неща за ритане“, ми написа колегата, която преди 10 години направи снимката на корицата.
Такива са пейзажите около всички по-големи спирки в Древния и вечен, втори по големина, най-стар жив град в Европа. Днес – мухлясал терминал, призракът на Лафка и една машинка за боксиране, която поне работи и честно показва резултат: колкото си силен, толкова ти пише. За разлика от системата за таксуване, която 10 години показва нула. (Не качквам снимки на тях. Много пъти ги снимах през последната повече от петилетка, но те не стават по-красиви и работещи от снимане.)
Истината е изложена на открито в ръжда, прах и без последствия. Това не е технически проблем, а стабилен управленски стил: режеш ленти, снимаш се, забравяш. И за това ѝ трябва само една ръждясала ръка за потупване по рамото и един чек, издаден на хартия, за да ни напомни, че бъдещето винаги идва… за снимка.
Системата работи точно както е замислена – да не работи, но да е платена.
Градският транспорт в Пловдив не е просто нефункциониращ – той е дългогодишен паметник на безскрупулната корупция.
Поддържан с упоритост, достойна за нещо по-смислено. И ако някой наистина трябва да „поеме вината“, не е човекът от снимката на корицата, а тези, които 10 години по-късно още боксират гражданите, вместо системите, които са ни пробутали.
10 коментари
Народеца прост гледа да накупи бангиите да си житка по сокаците келявви..
Електронният билет – качва се бабата или дядото, те най-често пътуват с автобус, вади си смартфона, намира приложението, активира го, сканира QR кода, изпуска си телефона, докато автобусът рязко намалява, стъклото се чупи, но устройството издава билет. Колко по-удобно от това кондукторът или шофьорът да ти продаде билетче. Или май става въпрос за подялбата на едни милиони, както винаги?
Най-после статия описваща самата истина!
Но никой не задава въпроси на кмета и на Общината, защо се стига до тук?
Отговорът е много прозаичен.
Частника съботира с всички средства, всякаква система, която би изсветлила, дславерите, които върти с билети, както и неспазване на разписанията.
Както с Индра, така и с Тикси, които за мен не са виновни. Тъкмо инсталираха системата, а те смениха автобусите и устройствата потънаха. А във автобусите, които ги има, шофьорите не въвеждат курс, и доста често не работят.
Но контрол – липсва!
Лафката на Съединение преди последния голям празник там на площада, бяха я облепили от Общината със сиви тапети (може и да е било боя, не съм сигурен), но е факт, че не искаха това облепено кубче да загрозява пейзажа… Това можем. Това могат приматите, до там им стига акъла, да замажат положението временно, а после други да му мислят. Важното е, че съответните пари са усвоени – я за ремонт, я за стадион, я за спортна площадка, я за зоопарк, я за фонтан, я за тепе, я за гребната база, я за автобуси, я за екология, за боклук, за обследвания, чистота, паркове, училища…. където и да бръкнеш – все некъпани примати гледат умно и отчитат дейност.
Да питат сегашния ухилен наследник на инжинера Тоти, защо отново ни излъга нагло, както правят всички бокови минети.
От сегашното управление на транспорта в града, по-комичен беше само тандема на физкултурника и хостесата на Бушиду. Така че скъпи съграждани въоръжете се с търпение. Читав транспорт под тепетата няма да има скоро
Те па едни граждани…
ТОВА СА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ НЕКАДЪРНОТО,КРАДЛИВО,КОРУМПИРАНО ГЕРБЕРАСТКО УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАДА.ИВАН ТОТЕВ-2 МАНДАТА,ЗДРАВКО ДИМИТРОВ-ЗИКО-1 МАНДАТ,КОСТАДИН ДИМИТРОВ-1 МАНДАТ ИЛИ ОБЩО 4 МАНДАТА-16 години.
Стояне, кой избира тия айдуци да са кметове ?
КОЙ ги избира? Те сами се избират! С величайшата благословия на Вожда! Нали виждате колко „честни“ са ни изборите? Според Конституционния съд, 46,8 % от бюлетините са неверни! Фалшификации, манипулации, купен вот!